Coronavirus: evalúan aplicar un refuerzo de todas las vacunas en 2022

La ministra de Salud, Carla Vizzotti adelantó que están "evaluando un refuerzo de todas las vacunas en 2022”."Estamos evaluando un refuerzo para los que ya cumplieron un año de completar el esquema. El personal de salud se empezó a vacunar en diciembre y en febrero recibieron la segunda y van a estar completando los 12 meses", puntualizó la ministra.Y agregó: "Tenemos que ver dos o tres cosas importantes la mayoría de las vacunas Sinopharm la recibieron menos de 50 años, docentes y la gente más joven, la mayoría de los adultos mayores recibieron AstraZeneca o Sputnik y lo tercero es que tenemos ahora menos de mil casos por día y el riesgo es bajo, pero estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas"."Estamos trabajando con los expertos desde el principio y sabemos que es como una vacuna anti gripal, la inmunidad no es de por vida. Desde el principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo", sumó.Este martes, en el marco de esta nueva etapa del plan estratégico de vacunación, serán vacunados niños y niñas de 3 a 11 años.Según se informó, la semana pasada se distribuyeron 2.006.300 dosis para esta franja etaria de la población y esta semana se distribuirá una cantidad similar. Para la ministra, esto "también va a tener un impacto muy grande en la transmisión".Al día de hoy hay 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación de la población que compone este segmento y el resto del stock se completa con las dosis recientemente ingresadas, se precisó desde la cartera de Salud.Respecto de los distintos laboratorios que están evaluando la vacunación en niños, especificó: "Pfizer y Moderna están haciendo ensayos clínicos en menores de 12 años". Además, informó que Argentina no es la única que está vacunando con Sinopharm a menores, también lo están haciendo en "China, Emiratos Árabes y El Salvador". Chile, por su parte, "está vacunando con el mismo análisis que tomamos los argentinos con la vacuna Sinovac desde los 6 años""Está escalando la vacunación entre adolescentes, entre hoy y mañana distribuimos 1.600.000 millones de Pfizer y 2 millones de Sinopharm vamos a disminuir la transmisión en adolescencia y pediatría", sumó la titular de la cartera de Salud.Consultada sobre el avance de las segundas dosis de Sputnik, Vizzotti aseguró: "Hemos recuperado bastante con la combinación de vacunas. 1 millón y medio de dosis de Moderna ha sido muy importante para completar Sputnik. Han llegado más de 3 millones de vacunas de Astrazeneca".Y consignó: "No tenemos un número muy importante de personas que hayan pasado los 90 días y aspiramos a avanzar fuertemente con las segundas dosis entre octubre y noviembre".La ministra fue consultada por la aprobación de la Sputnik V en Estados Unidos y Europa, y sostuvo: "Lo que tiene que suceder es que los países tienen que entender que el resto del mundo trabajó para tener vacunas seguras”.Y explicó que aunque "no te aceptan la Sputnik directamente, si alguien tiene que viajar por trabajo/estudio/salud, en las Embajadas se puede hacer el trámite. Tenemos que mirar la parte sanitaria".Vizzotti informó que Argentina está "trabajando fuerte para que Rusia pueda presentar los papeles y también con otros países que recibieron Sputnik para avanzar en esta cooperación global”.“Hay que enojarse con los que no te dejan entrar, no con los que conseguimos vacunas", concluyó.