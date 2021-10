Aurora y José María celebraron sus 70 años de casados en un almuerzo patronal

Sobre los festejos patronales en Oro Verde

Aurora y José María celebraron sus 70 años de casados en el almuerzo patronal que se realizaba este lunes en la parroquia de Oro Verde. Es que la localidad celebra esta semana a su patrona, la Virgen del Rosario de Pompeya.“Hace 70 años que estamos juntitos”, aseguró ella a“Gracias a Dios estamos bien porque nos casamos jóvenes; yo tenía 19 y ella, 17. Hace bastante que estamos juntos”, coincidió el.“El secreto es tener mucha paciencia, porque eso es lo que necesita, además de mucho compañerismo porque en la vida pasa de todo, cosas buenas y malas, y hay que sobrellevarlas”, indicó Aurora al celebrar sus bodas de titanio.“Después de tantos años juntos, nos queda el ayudarnos el uno al otro. Él me ayudará a mí en mis últimos días y yo a él”, remarcó la mujer de 87 años.Mientras que su esposo, de 89, contó: “Tenemos tres hijos, diez nietos y diez bisnietos”. “Esperamos que Dios nos mande tataranietos, porque también me gustaría tener, pero no aparecen todavía”, agregó ella.Bety, la hija mayor del matrimonio, a través dese mostró agradecida “a Dios durante todos los días por la salud y por la vida, sobre todo en estos momentos por la pandemia que pasamos”. A lo que su hermano Jorge -el más chico de la familia- agregó: “Estamos continuamente con ellos y gracias a Dios los tenemos bien”. El otro hijo vive en la localidad bonaerense de San Nicolás y tenía previsto viajar para el Día de la Madre.“Son varios días de festejos, que comenzaron con la novena y hoy se realizó la misa con la presencia de monseñor Puiggari y el almuerzo patronal con un grupo de feligreses; para este martes está prevista la caravana de autos a las 18.30 y la misa a las 20”, informó ael cura párroco Hernán Arismendi.“Este almuerzo significó la alegría de volver a juntarnos, pero solo 120 personas estuvieron en el salón parroquial porque fue con un aforo reducido”, aclaró al reiterar que el evento cumplió con el protocolo sanitario previsto en el marco de la pandemia por Covid-19.“Lo recaudado es destinado a la construcción, porque ya dimos un paso fundamental con el techado y ahora resta la colocación de aberturas. Después de 15 años, se ve una construcción más sólida, porque con el techo da la sensación de estar casi completa, pero falta un trecho más”, comentó al respecto.