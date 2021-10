Cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp desde el 1º de noviembre

A partir del primer día de noviembre un sinnúmero de teléfonos celulares de distintas marcas se quedarán sin la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la misma que el lunes pasado causó escalofríos en el mundo entero cuando se cayeron esa y otras plataformas de Facebook.La decisión de WhatsApp de dejar de brindar su servicio de mantenimiento a versiones de celulares obsoletos es porque no puedan soportar las mejoras del sistema. En ese sentido, la aplicación dejará de funcionar en todos aquellos teléfonos que no tengan la versión 4.0.3 de Android o, en caso de los iPhone, aquellos que no tengan instalada la versión iOS 9 o las posteriores. En este último caso, los expertos recuerdan que el sistema operativo de Apple ya va por su versión iOS15.Según los especialistas en el tema informático, para conocer cuál es la versión del celular que quedará sin esa función en pocos días, los usuarios deben ingresar al apartado de ajustes y buscar el link “información del teléfono” para saber si podrán seguir haciendo uso de la aplicación o deberán salir a comprar un nuevo aparato.Los teléfonos incompatibles con WhatsApp, a partir delGalaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.iPhone 6, iPhone 6S plus y iPhone SEAscend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5 Dual, Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Best L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD y Optimus F3Q.ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.Alcatel, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1,THL W8