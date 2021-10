El “tapamate”: invento que surge en ciudad santafesina y “atraviesa fronteras”

Para qué sirve y cómo se utiliza

Dylan Aguirre es el casildense que inventó el tapamate, un accesorio de silicona que permite tapar el mate para que no se vuelque la yerba húmeda cuando no se puede vaciar. Principalmente cuando se emprenden viajes largos o caminatas. Lo cierto es que el proyecto tuvo muy buena aceptación y ha generado grandes niveles de ventas en todo el país.Cuando inició la actividad, Dylan no tenía experiencia en el tema. Trabajaba en una panadería y nunca había llevado adelante un emprendimiento de esas características. Para lograrlo, necesitó de la ayuda de una amiga que estudiaba diseño industrial, además de especializarse en áreas específicas.“Todo comenzó cuando me fui de mochilero a Machu Picchu y estuve todo el tiempo arriba de un colectivo con el mate en la mano, entonces fue ahí que dije, ¿cómo no viene una tapa para el mate? Luego, cuando volví de viaje comencé a plasmar la idea y hacer los prototipos para empezar a crearla”, explicó Dylan Aguirre, creador del tapamate, detalla“Hoy en día vendemos en todo el país y hemos comenzado a exportar a países vecinos. En este momento somos cinco personas trabajando”. Además, confesó: “Me dedico exclusivamente al tapamate, vivo de esto. Hace dos meses que dejé mi otro trabajo para dedicarme a comercializar las tapas y poder enfocarme únicamente en esta actividad que me demanda mucho tiempo”, cerró el precursor del emprendimiento.Al principio el formato del producto era distinto, se fabricaba en látex pero no se podía producir en masa, por eso se cambió el material a silicona para producirlo en grandes cantidades. El producto se encuentra exhibido en comercios de distintas provincias de la Argentina. Además el tapamate ya llegó a Paraguay, Chile y Uruguay, e incluso a España y Francia. Hasta el momento, llevan vendidos más de 25.000 unidades y ya están planeando un nuevo accesorio para la bombilla. El artículo viene de distintos colores y cuenta con un packaging muy atractivo. El costo del producto es de 390 pesos por unidad.Se trata de una tapa para el mate. Ideal cuando se termina la mateada en cualquier espacio público. Es un accesorio que sirve para cerrar el recipiente y que la yerba quede contenida allí hasta encontrar un lugar para vaciarla. Una vez que la persona termina de tomar el mate, se retira la bombilla y se adapta el accesorio de silicona a cualquier tipo de mate, es universal.