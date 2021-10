Productor tabacalero sufrió importante robo y le ofrecieron un arreglo irrisorio

La Justicia le ofreció a un productor agropecuario que sufrió un robo en 2019 un arreglo por 1000 pesos.



Sergio Parra produce tabaco en Salta y contó que en su momento tres personas (un mayor y cinco menores) ingresaron a su propiedad y se llevaron todo desde motores hasta azadas.



A la semana, la Policía encontró casi todas las cosas, muchas de ellas rotas, y atrapó a los culpables que viven a no más de 2 kilómetros de su campo.



A los menores los dejaron en libertad y el mayor estuvo tres días detenido.



“Esta gente vive a no más de 2 km del campo y dos años después ahora me llama el juez y me dice de una oferta económica por el daño recibido por el robo”, contó Sergio a Cadena 3.



Al arribar a Tribunales se encontró con que el juicio ya se había realizado sin su presencia y que los ladrones ofrecían un resarcimiento de 1000 pesos.



La secretaria del tribunal le dijo que el juicio se celebró el 20 de septiembre y que como no se presentó el ladrón quedó en libertad.



Sergio dijo que nunca fue notificado, pero la mujer le mostró un papel que presentó la Policía donde decía que la notificación la recibió una mujer del pueblo, que él no conoce, y a quien anotaron como su prima.



“Como yo no me presenté al juicio le dio una probation al detenido que estaba libre y me explicó algo del trabajo comunitario, de las ofertas económicas y me dice que el juez oferta 1000 pesos a cambio de lo que pasó”, detalló indignado.



Parra gastó 3 mil pesos para llegar a Tribunales porque tuvo que dejar a los empleados solos, tomar dos colectivos y un taxi.



“Al juez le pareció razonable, pero no tiene ni sentido común. La policía que lo deja libre le toma el pelo llamándome para hacerme perder el día y ofertar. Aparte de tomarme el pelo a mí, el ladrón se lo toma a la justicia”, cuestionó.