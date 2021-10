Impresionantes imágenes de La Jaula: “El río se secó y solo nos queda arena”

La pronunciada bajante del Paraná hizo que todos los paisajes donde el río era el protagonista, cambien por completo. Elonce TV documentó como se encuentra el paraje pesquero “La Jaula” en el departamento Diamante.El cauce de lo que se conoce como "Arroyo Paracao" quedó sin agua y los lugareños confirmaron a este medio que nunca vieron el río tan seco. “Es una tristeza enorme”, dijo un hombre. Y contó que ahora los animales pasan caminando hasta la isla que está frente a la bajada de lanchas, de la comuna costera, ubicada en Colonia Ensayo, del departamento Diamante.“Nací y me crie acá, nunca vi el río así de seco, es una tristeza, porque no anda nadie ni se puede pescar”, contó un lugareño, Ramón Alberto a Elonce TV. Y relató: “Cuando crece un poco se ven algunas personas, pero hace tiempo que no viene nadie”.Donde había agua, ahora, se puede caminar sobre la arena y el barro que ya están secos por la ausencia del brazo del río que es muy visitado por personas que concurren al lugar, en busca de la pesca variada o simplemente, para "mojarrear" con sus hijos.El lecho donde antes estaba el río quedó seco. Lo que se conoce como "Arroyo Paracao", es normalmente, un brazo caudaloso y de cierta profundidad. Sobre su margen, se ubica el embarcadero y la bajada de lanchas.Por su parte, un trabajador rural, mencionó que “hace un tiempito el agua había vuelto a subir y para nosotros había sido mejor, sobre todo para las personas que viven de la pesca”. “Ahora hay más arena, es bastante complicado”, además señaló que tiene caballos en la isla y muchas veces se cruzan hacia el otro lado debido a la ausencia de agua.