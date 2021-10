Qué dijo asesor presidencial sobre aplicar una tercera dosis contra el covid

El médico clínico y asesor presidencial Luis Cámera dijo que "hay que superar la variante delta" del coronavirus y que seguramente el año próximo se tenga que aplicar la tercera dosis de la vacuna o "la primera de las dosis anuales". Además, Cámera sostuvo que "de no existir la variante delta, la pandemia nuestra terminó, pero ahora el virus se va a quedar en forma endémica" y remarcó que "la vacunación de niños para mi es clave porque puede frenar la forma pandemica de la enfermedad".



En diálogo con Rodo Herrera en el programa "Levántate y anda" que se emite en AM 550, el asesor presidencial insistió en que "hay que superar la variante delta", ya que en algún momento "se va a expresar". "Algunos se ilusionaron que no se iba a expresar, pero hay que superar la variante en uno o dos meses, probablemente con una ola pequeña y tolerable, tampoco hay que llamarla. La sensación de los últimos días da como que le pusimos fertilizante", comentó. Y agregó: "Afortunadamente hay una cantidad de gente que se está vacunando, y ahora salió lo de la vacunación de niños que para mi es clave porque puede frenar la forma pandemica de la enfermedad".



El médico señaló que no sería conveniente volver al modelo de vida de 2019, ya que el virus sigue circulando. "En cualquier momento nos podemos contagiar, si estamos la gran mayoría vacunados va a ser una enfermedad leve y ya podríamos hacer el 100% de las actividades pero con estándar de cuidados, no podemos volver al modelo 2019 hasta que no este vacunado todo el mundo. Ya no estaríamos con usos y costumbres pandémicos sino con cuidados permanentes. Por ejemplo el barbijo hay que usarlo unos tres o cuatro meses más como mínimo", detalló. Y agregó: "El aire libre no es protector si estoy a poca distancia y sin barbijo". Al referirse a la aplicación de la tercera dosis, Cámera comentó que si bien todavía no está científicamente aprobada, él tiene la sensación de que se tendrá que hacer.



"El olfato clínico me dice que mi viene un plan de por lo menos el año que viene vacunarnos, no me cabe duda, no se si la tercera dosis o la primera de la dosis anuales", explicó y agregó: "Estoy a favor de la tercera dosis en ese punto, yo quiero que no circule el virus. Porque por ejemplo hoy un no vacunado va a Estados Unidos y se puede contagiar, pero si viene acá o va a Chile es menos probable que se contagie porque hay poca circulación del virus". Antes de concluir, el médico dijo que la pandemia no terminó, que el virus no se fue y que "la humanidad tiene que aceptar que no lo pudimos matar, lo pudimos controlar".