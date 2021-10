Presencialidad en universidades: Cómo impacta la medida en UNER y UADER

El Gobierno eliminó el distanciamiento de 1,5 metros que era obligatorio en las aulas universitarias y, de ese modo, autorizó el retorno a la presencialidad plena en el nivel.



A partir de ahora, serán las propias universidades, en coordinación con las jurisdicciones, las que definirán los pasos a seguir, ya sin las limitaciones de los protocolos que estaban vigentes.



En ese sentido, Elonce conoció cómo impactará esta medida en UNER y UADER. UNER La Universidad decidió continuar con la modalidad mixta: talleres, laboratorio y otras actividades serán presenciales, mientras que las clases planificadas para este cuatrimestre seguirán siendo virtuales. Se retornará a la normalidad el próximo año.



Andrés Sabella, rector de la UNER, explicó a nuestro medio que “por las características propias, el cuatrimestre se planifica con debida antelación. El presente cuatrimestre se lo hizo en julio, allí las pautas generales fueron llevar a la presencialidad actividades que tuvieron dificultades de ser desarrolladas virtualmente. Por eso hasta la finalización se mantiene ese esquema de trabajo”.



También, señaló que “en general trabajos en laboratorios, de campo, en gabinetes o prácticos en son de manera presencial”.



Y aseguró que “las actividades a desarrollarse a partir de febrero de 2022 volverán a la presencialidad en su totalidad. No obstante, seguramente se aprovecharán y utilizarán aprendizajes dejados por la virtualidad”. UADER Luciano Filipuzzi, rector de la UADER, expresó a Elonce que “no hemos tratado el tema aún porque es una noticia reciente. Nosotros volvimos a la presencialidad, pero no plena, en tres facultades. A esto lo anunciamos antes del receso de julio”.



Comentó que “esta etapa es más complicada porque un 30% de estudiantes están en el interior de la provincia y el país. Hacerlos venir a alquilar por un mes es difícil”.



Desde el Área de Comunicación de la Universidad también indicaron que “se va a volver paulatinamente a la presencialidad. Tres de las cuatro facultades volvieron a la presencialidad. Prácticas educativas y tesis siempre tuvieron presencialidad. La cuarta facultad, que es Humanidades, volvieron a la presencialidad de algunas actividades a mediado de año”.



“En algunas hay bimodalidad y otras no. Muchas sedes del interior volvieron directamente presenciales. Hay un gran número de alumnos que ya están cursando”, indicaron. Elonce.com