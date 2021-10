Inhabilitaron el boliche de María Grande por "incumplir protocolos" cuando abrió

El municipio de María Grande suspendió temporalmente la habilitación comercial del boliche “Berlín Multiespacio”, ubicado en las calles Presidente Illia y Pablo Neruda.



En un comunicado, expresaron que “el Estado debe garantizar derechos y hacer cumplir obligaciones. La vida en comunidad exige el respeto de normas que hacen posible la convivencia. Cuando las reglas se rompen el Estado debe intervenir y así lo hicimos ante los incumplimientos de este establecimiento, que fueron de dominio público, con respecto a las disposiciones para evitar el contagio y la propagación del Covid-19”.



En ese sentido, manifestaron que “la habilitación se restablecerá cuando el comercio presente un protocolo de actuación y el mismo sea aprobado por el Municipio”.



Según se informó, la medida se tomó debido a que el boliche “incumplió los protocolos” cuando abrió el sábado 25 de septiembre. Esto se pudo evidenciar a través de videos en los que se veía a gran cantidad de personas sin respetar distanciamiento. Ese día el local contaba con habilitación por parte de la Policía y de la Municipalidad, pero aún no regía el DNU nacional que los autorizaba a funcionar, como así tampoco había adherido todavía la provincia. No obstante, se les solicitó cumplir un protocolo.



Tras la fiesta, el jefe de la Comisaría de María Grande, Walter Ziegler, había dicho a Elonce que “al evento concurrieron unas 1.400 personas y había unos 300 vehículos. La fiesta era al aire libre, había varias pistas diferenciadas y todo estuvo habilitado por la Municipalidad".



En tanto, ante la inhabilitación, desde el boliche manifestaron: “casi dos años sin abrir, políticos de fiesta sin protocolo, pero ahora la culpa es de Berlín. Necesitamos trabajar”.



Asimismo, indicaron que "el municipio nos informó este viernes que teníamos que presentar nuevos protocolos para abrir. Nos informaron al mediodía cuando la Municipalidad ya había cerrado. Por este motivo no podemos abrir, cuando ya hicimos publicidad y vendimos entradas".

