Corrigió exámenes con memes: "Ahora todos los cursos quieren que los evalúe así"

Sociedad Profesora entrerriana corrigió los exámenes de sus alumnos con divertidos memes

Daiana Amores es profesora de Biología en una escuela de Concordia. Luego de una prueba, compartió en Tik Tok las especiales correcciones que realizó a sus alumnos: utilizó memes y fue furor en las redes., explicó que “siempre utilizo los memes en diferentes ocasiones, como cuando hago un power point, cuando les preparo algún apunte a los chicos. Estando en Tik Tok veo que un profe calificaba los trabajos prácticos de unos alumnos con un meme. Me inspiró a corregir las evaluaciones con la correspondiente puntuación y corrección, pero agregándole un meme para complementar”.Los chicos “no lo podían creer”. Aseguró que “les encantó” y ahora otros cursos también le piden que les corrija los exámenes de la misma manera.Indicó que la idea de implementarlo surgió porque “recibir la evaluación siempre es un momento de estrés y preocupación. Yo quise que lo tomen con humor y se relajen un poco ante esta situación”.“Los chicos pasaron por muchas cosas, cambios y vínculos que rompieron en estos dos años. Era una forma de poder darles un poquito de alegría”, dijo.Remarcó que en las evaluaciones que corrigió no hubo desaprobados y, por eso, “todos tuvieron su carpincho felicitándolos”. En el caso de que haya una evaluación mal, “les pondría un meme de aliento”.Sobre la reacción de los padres y colegas, dijo que “todos lo tomaron súper bien, me felicitaron, me apoyaron. La comunidad educativa es increíble. Me encanta la educación, me apasiona y lo hago con mucho amor”.Actualmente da clases en el nivel secundario del colegio San José de Adoratrices. Tiene 25 años y está recibida de Profesora de Biología, pero también estudia otras carreras.