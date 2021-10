Se negó a pagar por “protección” y le balearon la concesionaria de autos

Una concesionaria de autos ubicada en Avellaneda e Ituzaingó fue atacada a balazos en la madrugada de este jueves. Al menos nueve impactos de balas atravesaron la vidriera del local ubicado en zona sudoeste y uno de los vehículos exhibidos allí también recibió un plomo.Fuentes cercanas al caso indicaron que el incidente habría tenido como telón de fondo una situación similar a la que se registró en un negocio del mismo rubro, pero en aquella oportunidad en zona norte: el pedido de dinero al propietario a cambio de brindarle "seguridad".Según trascendió, en este episodio de la zona sudoeste al dueño de local "King Automotores" le habrían solicitado 80 mil dólares para dejarlo trabajar tranquilo y como no pagó lo le balearon el negocio.El hecho se registró durante la madrugada, pero de acuerdo a los testimonios de vecinos, el incidente ocurrió sin llamar mucho la atención. “No escuché nada. No tengo idea a qué hora fue. Me desayuné cuando salí a la calle y vi las marcas”, contó una vecina.“Siempre se escucha que ocurren balaceras por todos lados, pero acá, esta zona siempre fue tranquila. Pero se ve que ahora no hay lugares seguros”, agregó.El hecho se registró durante la madrugada, pero de acuerdo a los testimonios de vecinos, el incidente ocurrió sin llamar mucho la atención. “No escuché nada. No tengo idea a qué hora fue. Me desayuné cuando salí a la calle y vi las marcas”, contó una vecina.“Siempre se escucha que ocurren balaceras por todos lados, pero acá, esta zona siempre fue tranquila. Pero se ve que ahora no hay lugares seguros”, agregó.El ataque en Avellaneda e Ituzaingó guarda similitudes con el que sucedió el domingo 8 de agosto en Rondeau al 4100, en la zona norte de Rosario. En esa oportunidad, y según quedó registrado en un video de seguridad, un hombre que habría contado con la complicidad de otro que lo esperaba en una moto, se paró delante de la vidriera y acribilló a balazos el frente del negocio. Horas después, el propietario de la concesionaria Omar Velázquez, salió a denunciar que el incidente se produjo como consecuencia de la extorsión que sufría desde la semana anterior: le pedían 25 mil dólares para permitirle trabajar tranquilo.El caso en bulevar Rondeau tuvo una consecuencia trágica. Una mujer, Marta Agüero, quien esperaba el colectivo en una parada ubicada a escasos metros de la concesionaria se asustó al ver de cerca al pistolero en acción. Entonces corrió en busca de refugio y ese esfuerzo le causó un infarto y murió en la calle.El antecedente más inmediato de concesionaria baleada hay que buscarlo en Funes y sucedió el 27 de septiembre en Hipólito Yrigoyen al 2700. Gaetano Automotores recibió once impactos de balas. En este caso no estaban claros los motivos del ataque, que afortunadamente no dejó personas heridas.