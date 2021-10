"¿Quién lo mató?", preguntó Natha a su papá mientras preparaba un pescado. Apenas le explicó que iban a comerlo, la pequeña niña retó a su papá y le advirtió "No pa, es una mascota, no le hagas eso".El hombre le explicó también que lo había pescado y por eso estaba muerto, a lo que la niña lo llevó a reflexionar diciendo "No tenés que pescar más mascotas en el agua ¿Cómo va a estar un pececito así?" mientras sostenía el animal.Luego, la niña se llevó al pescado a la mesa y continuó con su reproche. "Tenemos que llevarlo con su papá, con su familia ¿Y ahora? No puede hacer nada", cerró.