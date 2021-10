Trabajadores de LT 27 denuncian irregularidades y posible cierre de la emisora

Trabajadores de LT 27, Radio Villaguay, denuncian “violencia laboral y violación de derechos” por parte del director de la emisora, Adalberto Álvarez, quien además les dijo que no continuaría funcionando la emisora.Según se informó, este miércoles los trabajadores iban a leer un comunicado e iniciar medidas de fuerza, pero el propietario de la radio “decidió sacarlos a la calle y cerrar las puertas del lugar”.En ese sentido, los trabajadores decidieron realizar una asamblea en la puerta de la emisora. Allí definieron acciones para llevar a cabo en las próximas horas.En diálogo con, uno de los trabajadores aseguró: "estamos haciendo las presentaciones, constituido el Ministerio de Trabajo y escribano. Este jueves solicitaremos por telegrama saber la situación laboral, que no es clara legalmente. Estará presente representación gremial"."Hemos recibido gran cantidad de adhesiones de la población, medios de comunicación, gremios y CGT", agregó.Comentó que "denunciamos violencia laboral, deuda anterior, sin obra social, ni aportes. Trabajos que no son de nuestro convenio, recibos en negro, vacaciones recortadas, no tenemos feriados y quienes no los trabajan sufren descuentos".Y confirmó: "verbalmente el dueño nos dijo que cerraba la emisora y no seguía. Por eso tenemos que aclarar esa situación".También lanzaron una convocatoria “hacia todos los sectores de trabajadores y a la población de Villaguay y la provincia para congregarse en las puertas de la histórica radio `La Voz de Montiel´ desde este jueves a primera hora de la mañana”.