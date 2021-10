Tras la moneda de “provingias”: ¿cuáles son las más buscadas”

l coleccionista paranaense Roberto Catalano.

Pocos días atrás, trascendió que hay quienes piden hasta $50.000 por monedas de $1 que tengan un particular error ortográfico:, en lugar de “Provincias del Río de la Plata”. Pero este fenómeno del dinero revalorizado no se limita solo al universo de las monedas. En Mercado Libre y diversos grupos de Facebook ofrecen dinero a precios mucho más elevados de su valor original. Por ejemplo, circula un billete de $1000 por $20.000: incremento que se debe simplemente al hecho de que no tiene banda de seguridad.Por ejemplo, una falla en el corte durante el momento de la fabricación hace que un billete de $1000 se ofrezca a $8000 y otro casi a $7000 por seguir una determinada secuencia en su numeración.consultó sobre el tema, a“En 2000 nos iniciamos en el Museo Serrano. Posteriormente nos incorporamos con los filatélicos, eso le dio mayor amplitud al hobby”, comenzó relatando a, el coleccionista.La de 10 centavos, tiene en algunas monedas, un rayo más. Respecto de los cantos, hay algunas con cantos gruesos; otras, finos, mixtos”, puso relevancia., refirió. La de Borges, fue circulante en 1999. “Estas monedas son para coleccionistas, se venden cuando salen a Europa, Estados Unidos, donde se hacen los grandes encuentros numismáticos filatélicos”, aportó., algunos cierran de una manera, otros de otra. Tiene un valor diferente en función del estado en el que está y la cantidad que se acuñan. Hay algunas de plata, otras de oro”, indicó además.