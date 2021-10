Siguen los incendios en el norte de Córdoba y el fuego amenaza viviendas

El alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional abarca a casi la totalidad del territorio provincial, en una jornada que anticipa una máxima cercana a los 20 grados.



En las últimas horas, hubo evacuados en Caminiaga y San Pedro Norte. En cinco días, el fuego quemó más de 16 mil hectáreas.



En la mañana del miércoles volvió a ser interrumpida la circulación por tura 9 norte entre San José de la Dormida y El Rodeo, a causa de un reinicio en el paraje los Sauces.



El jefe comunal de Caminiaga, Sandro Cesio, contó este miércoles que el incendio amenazaba unas ocho viviendas que se encuentran en la zona sur del pueblo.



Por ahora no hay evacuados. Pero tenemos comprometidas ocho casas en el sector sur. Seguramente en algún momento va llegar el fuego porque es el único frente donde hay monte. Lo demás se quemó todo”, graficó.



Cesio aseguró que se viven “momentos complicados” y recordó la voracidad de las llamas en las últimas horas.



“El fuego ingreso por el norte y se desvió. Se tuvo que desalojar ocho casas y se lo logró controlar. la zona rural es un desastre”, describió.



Nativo de Caminiaga, Cesio recordó dos incendios significativos que afectaron a la comuna décadas atrás.



“Tengo en registro un incendio en el año 88, un incendio grande. Y otro en el 99 un poco menos. Pero con la intensidad de este, no lo vi nunca. Hasta ayer había no menos de 100 animales quemados”, dijo.



Y, lamentó: “Son pequeños productores que viven de eso”.



Aunque el fuego afectó mayormente a los departamentos Tulumba y Sobremonte, fue el primero el que recibió mayor contención y donde bomberos, los grupos provinciales de las Etac y la Policía, pusieron mayor énfasis, especialmente al norte de Caminiaga y San Pedro Norte. Pero Sobremonte quedó más desguarnecido y con vecinos al borde de ataques de nervios.



Evacuaciones

Este martes por la tarde, la Dirección de Defensa Civil dispuso el inicio de evacuaciones de vecinos en la zona de Caminiaga y San Pedro Norte. Así lo informó el Gobierno provincial a través de sus cuentas en redes sociales.



“Como consecuencia del incendio forestal que se registra en la zona de Caminiaga, la Dirección General de Protección Civil de la Provincia dispuso la evacuación preventiva y por seguridad de los habitantes”, señalaron en Twitter.



“Lo más importante es preservar la vida de cada uno de los vecinos, los daños materiales y ambientales serán remediados a través del Fondo de Atención ante Situación de Catástrofes”, remarcaron.



El titular de Defensa Civil, Diego Concha, confirmó a La Voz que pasadas las 19, la mayoría de esas personas ya había retornado a sus hogares luego de que el trabajo de los bomberos aplacara las llamas.



Graficó que, en un determinado momento, ambas localidades estaban “cercadas por el fuego”.



Tan feroz fue el fuego que se cayeron varios postes de la red de energía eléctrica y muchos poblados están, desde entonces, sin energía. Sin luz, no pueden echar a andar las bombas para extraer el agua y no todos cuentan con un equipo electrógeno como para suplir la ausencia de electricidad.



Tan árido está la zona desde hace meses que no hay a la vista ni una aguada, ni una vertiente, ni mucho menos un arroyo, lagunilla, o algo que se le parezca. Ni siquiera el pronóstico pareciera ofrecer en el corto plazo un respiro con alguna lluvia, que gasta los bomberos marcan como imprescindible para poder parar las llamas. (La Voz)