Quiénes cobran este jueves jubilaciones y beneficios de ANSES

El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que este jueves se abonan Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos, Hogar, Alimentario PAMI y Acompañar.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de octubre con documentos terminados en 8 y 9.En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos finalizados en 0 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 29.135 pesos.Con la utilización de la tarjeta de débito, mañana perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0.Desde mañana y hasta el 10 de noviembre, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, la ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. Mañana cobran Madres de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 8 y 9, no poseen la tarjeta plástica y reciben el dinero en la misma cuenta de la prestación.La ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Mañana cobran este beneficio las personas con documentos concluidos en 9.En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abona mañana el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de PNC con documentos terminados en 8 y 9 y para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos finalizados en 0 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 29.135 pesos. Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario. Mañana se realiza el pago del Programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género.