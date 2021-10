Qué declaró la mujer que mató a su ex pareja de un ladrillazo

Macarena Núñez, de 27 años, permanece detenida desde el sábado, por matar de un ladrillazo en la nuca a su ex, Gonzalo Martínez, durante la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de ambos.



El hecho sucedió en la localidad sanjuanina de Pocito, en la puerta de la casa de Macarena. Antes de que le asestara un ladrillazo en la nuca a su ex que lo mató en el acto, se había producido una pelea.



Este martes, durante su audiencia de imputación, Macarena relató los desgarradores hechos que la llevaron a tomar la decisión.



Frente al fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Nº4 de Delitos Especiales, y al juez de Garantías Jorge Andrés Abelín Cottonaro, Macarena contó que había sido víctima en reiteradas ocasiones de amenazas y golpes por parte de su ex.



Contó que, durante el cumpleaños, la víctima y el actual novio de Macarena comenzaron a discutir hasta que en un momento Martínez tomó una botella de cerveza e hirió a su novio en una de sus piernas, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al hospital Rawson.



“Después de haberle pegado a mi pareja se acostó a dormir con tranquilidad y yo le decía: ‘Gonzalo casi lo has matado’”, relató.



Y agregó que Martínez le respondió con una amenaza: “¿Querés que te haga mierda a vos también? ¿Querés que a vos también te vaya peor?”.



La acusada comentó que le pidió el teléfono celular para llamar al 911. Sin embargo, según su relato, señaló que recibió una nueva intimidación: “Cuando abras la boca, hija de puta, te mato”.



“Era un papá violento”

La pelea desencadenó en que Martínez quisiera llevarse a sus hijos, a lo que Macarena se habría negado. Cuando su ex intentó irse en un taxi, ella lo agredió con el ladrillazo fatal.



Con dos hijos -de 2 y 3 años- en común, Núñez y Martínez se habían separado en 2020 tras una tortuosa relación de 5 años. En la audiencia, Macarena aseguró que la víctima, que tenía una restricción perimetral vigente, ya que era una persona violenta.



“Me decía que me iba a matar, que iba a abusar de mi hija. Era un papá violento con mis hijos”, sostuvo.



Por su relato, la defensa alegó que actuó bajo emoción violenta y pidió, sin éxito, la eximición de prisión.