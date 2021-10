Las multas por infracciones en rutas entrerrianas pueden costar hasta $24.000

Faltas graves

vehículos que no tengan colocadas sus chapas patentes reglamentarias

Faltas leves

Cuándo retienen vehículos

En las rutas entrerrianas las multas pueden costar hasta. El valor de la misma se da por el precio de la Unidad Fija (UF), que está regido por el valor del precio de la nafta súper.En este sentido, el subdirector de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Gustavo Palacios, confirmó aque “las multas por faltas graves cuestan 300 unidades fijas (UF) lo que corresponde a 300 litros de nafta súper, de YPF, es decir 24.000 pesos”. Además, aclaró que si los infractores optan por abonar la multa en el lugar, ya sea con, tarjeta de debido o crédito, el valor de misma se reduce a un 50 por ciento.Según la ley de Transito 24.449, se considera falta grave las que, violando las disposiciones vigentes en la presente ley y su reglamentación, resulten atentatorias a la seguridad del tránsito.-La circulación con, o sin el seguro obligatorio vigente.-Fugar o negarse a suministrar documentación o información quienes estén obligados a hacerlo.-Las que, por excederse en el peso, provoquen una reducción en la vida útil de la estructura vial.En este sentido, Palacios detalló que circular sin las luces correspondientes está considerado una falta, al igual que no tener carnet.Sobre las faltas leves, Palacios dijo que. Estas faltas son todas aquellas que estando prevista en la ley nº 24449 no esté catalogada como falta grave. Algunas de ellas son:-Circular con la cédula de identificación del vehículo, vencida.-No cumplimentar las disposiciones del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, respecto al grabado de cristales en los vehículos.En otro momento, Palacios dijo que las únicas posibilidades de retener vehículos son cuando “el conductor tiene alcoholemia positiva o no posee licencia”. En el caso de la alcholemia aclaró que antes de retener el vehículo, el conductor puede esperar que se baje la graduación a cero y continuar la marcha; otra de las posibilidades es que alguna persona de las que está en vehículo, y tenga licencia al día, maneje."Algo similar ocurre cuando el condcutor no tiene licencia conducir, puede manejar otro ocupante del vehiculo", dijo.