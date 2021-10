“Hoy estamos comiendo con los ojos vendados”, aseguró nutricionista

Detalles del proyecto

La Cámara de Diputados buscó sin éxito convertir en ley el proyecto de etiquetado frontal que tiene el fin advertir sobre los excesos de grasas, sodio y azúcar en los productos alimenticios, en el marco de la primera sesión presencial que realiza luego de un año y medio en el que aplicó un sistema de funcionamiento virtual por la pandemia del coronavirus.dialogó con lahabló de la importancia de que el Congreso convierta en ley el proyecto de etiquetado frontal. “Es triste porque uno cuando vota a los representantes para el Congreso es que voten a favor de nuestra salud, de nuestros derechos; al no presentar quorum el espacio político que decidió no asistir nos dejó sin esta ley”, opinó.“Uno de los principales derechos que defiende esta ley es el del derecho a la información de los ciudadanos, a conocer qué es lo que estamos comiendo. Con la ley del etiquetado frontal tendríamos un sello de advertencia que diría, por ejemplo en tal o cual producto ‘alto en azúcar’, es decir nos alertaría de darle a temprana edad, azúcar a un bebé”, aseguró.De la misma manera aseguró: “Hoy estamos comiendo con los ojos vendados, no sabemos, cuando elegimos un producto de la góndola, qué es lo que contiene. Conservantes, colorantes, químicos; el queso crema que uno consumo tiene un conservante que es el dióxido de titanio; en todo lo que sea de color rosado, en yogures, en relleno de galletitas estamos comiendo chinchilla, eso es el rojo carmin”.La ley de etiquetado frontal es una ley de promoción de alimentación saludable. “Hay que salir a apoyar para que esta ley salga”, pidió la nutricionista.Entendió que esta ley “no tiene nada para cuestionarle”, agregando que la industria “va a mejorar la calidad de los productos que elabora, será más honesta”.Según el proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, los alimentos y bebidas analcohólicas deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble que advierta si el producto tiene:El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos precisa además cómo es el sello ubicado en la parte delantera de los empaques de alimentos y bebidas: