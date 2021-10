ANAC: "Se busca que el modo aéreo no sea un vector de contagios"

La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, sostuvo que "siempre trabajamos para mantener vivo al sistema aeronáutico, con mejoras de infraestructura y asegurando a las autoridades sanitarias que el modo aéreo no es un vector de contagios" en plena pandemia del coronavirus.



Tras un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto Internacional "Astor Piazzolla" de Mar del Plata, como parte de las medidas de seguridad y entrenamiento al personal aeronáutico, Tamburelli expresó que "la pandemia no impactó en la esencia de nuestra actividad".



"Siempre trabajamos para mantener vivo este sistema aeronáutico, asegurando siempre a las autoridades sanitarias que el modo aéreo no es un vector de contagios", aseveró.



La funcionaria nacional dijo en rueda de prensa que "hoy estamos en una situación en que las restricciones se están levantando porque logramos complementar al modo aéreo con todos los controles necesarios como a nivel internacional, test PCR antes de abordar un avión con protocolos que antes no existían".



Y en esa línea sostuvo que "nos acompañarán durante un tiempo y es lo que nos permite reactivar no la aviación civil pero sí el transporte aerocomercial".



Al referirse a la próxima temporada de verano y la frecuencia aérea en los diferentes aeropuertos del país, Tamburelli dijo que "la idea es que si continúa la tendencia (baja de casos activos de coronavirus y crecimiento de población vacunada), y con los controles que garantizan que el modo aéreo es seguro, estimamos una temporada con un 100% de vuelos recuperados".



Añadió que "hoy por hoy, en vuelos de cabotaje, tenemos más del 80%, por lo que estimamos que será del 100%".



En ese marco, la titular de la ANAC explicó que "todos los lugares están trabajando en función del análisis que hacen todas las empresas del tránsito y teniendo en cuenta las cuestiones sanitarias propias de cada localidad".



"Acorde a todo ello definirá la cantidad de vuelos, cantidad de pasajeros que puedan arribar", sostuvo, y reiteró que "hoy por hoy es una tendencia a nivel nacional, de mejora de indicadores, de un avance en el proceso de vacunación que permite garantizar el modo aéreo y la recuperación sin problema".



Acerca de los ejercicios realizados en el aeropuerto de Mar del Plata, la funcionaria precisó que "llevamos a cabo el simulacro donde participaron todos los miembros de la comunidad aeronáutica y actores marplatenses en un eventual accidente entre el choque de un avión particular con un avión comercial, se incendia y a partir de ahí se activa la alarma".



"Acto seguido se sigue con todo lo que establece un plan de emergencia aeroportuaria que fue diseñado para este aeropuerto de acuerdo al tránsito y de acuerdo a los distintos servicios", describió.



"A raíz de este simulacro surgen falencias que luego se mejoran para que cada protagonista ante estos hechos sepan cuales son sus roles. Gracias a estos ejercicios se realiza un análisis y estudio profundo, para mejorar todos los aspectos, pero a simple vista las cuestiones esenciales están garantizadas", amplió.



En la actividad participó la ANAC, personal del aeropuerto, bomberos de la Policía Federal, personal del SAME, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Aerolíneas Argentinas, que proveyó un avión.



Este entrenamiento responde al cumplimiento de las normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); autoridad aeronáutica a nivel mundial.



Los ejercicios, que duraron alrededor de dos horas, buscan que el personal que actúa ante una emergencia esté preparado y ejecute correctamente los protocolos necesarios en una eventual situación real.