Estudios comprueban que el mate ayuda a bajar de peso y controlar el colesterol

Estudios realizados por el Dr. Rafael Pérez Elizalde y su equipo del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas, de la Universidad Juan Agustín Maza (Mendoza), comprobaron el efecto benéfico que tiene el consumo diario de mate cebado en los regímenes para bajar de peso,La tarea realizada por el Dr. Pérez Elizalde tuvo como punto de partida un estudio observacional del año 2011 sobre 68 personas, que no tomaban medicación para el colesterol y de las cuales 37 no consumían mate y las restantes 31, sí consumían 260 ml diarios de mate cebado tradicional. “”, comentó., sobre una población de 352 voluntarios, con edades que oscilaron entre los 40 y los 60 años; también sin medicación para el colesterol.: en uno sus integrantes debían consumir 50 gramos de yerba mate por día, mientras que en el otro debían matear con 100 gramos de yerba diarios.A las seis semanas se controló que no hubiera modificaciones de sus hábitos alimentarios, su composición corporal y su régimen de actividad física. Finalmente,. Los triglicéridos, en tanto, evidenciaron una media que descendió de 150 a 132 como valor promedio., señaló el”, resumió Pérez Elizalde, para luego añadir que “consideramos que los polifenoles presentes en la yerba mate juegan un papel muy importante y por eso es recomendable el consumo de yerba mate como parte de una dieta saludable”.. En este caso, su objeto de estudio fue un grupo de 60 mujeres de 25 a 50 años, excedidas de peso y sometidas a un plan de alimentación hipocalórico.. Un grupo recibió suplementación con dos litros de mate por día (100 gramos de yerba) y el otro con dos litros de agua.En este caso el proceso también tuvo una duración de doce semanas, pero se realizaron siete controles durante ese lapso.Nuevamente el resultado demostró el efecto benéfico de la yerba mate:, con el dato adicional de que el 93% de esa reducción fue grasa.Esta combinación de régimen alimentario, actividad física y mate también incidió de manera positiva sobre el colesterol total, ya que quienes consumieron mate bajaron una, con sólo hecho de incorporar el mate como un alimento saludable, y también comprobamos que, junto con una dieta hipocalórica”, resumió finalmente Pérez Elizalde.