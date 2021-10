Transportistas de Carga no realizarán medidas de fuerza el fin de semana largo

La Cámara Entrerriana de Turismo se reunió con representantes de la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos. Tras el encuentro, comentaron lo que resolvieron respecto a las medidas de fuerza que iban a tomar este fin de semana en Ruta 14.



“Hoy es el sector transportista el que sufre la indiferencia del Estado para resolver una arbitraria medida que ahora le impone imposibles requisitos para su circulación, y los obliga a tomar medidas de fuerza el próximo fin de semana, las que afectarían al sector turístico, entre otros”, indicaron en un comunicado.



Ante esta situación, “la Cámara Entrerriana de Turismo, legítima representante del sector en la provincia, tomó la iniciativa de acercarse a la Federación Entrerriana de Transporte Automotor de Cargas de Entre Ríos para tratar de encontrar juntos una solución que no frustre la actividad turística en la primera oportunidad que ésta tiene después de dos años de crisis”.



“El problema en cuestión nace a partir de un costoso trámite bautizado “Informe de Configuración de Modelo”, el cual debe ser realizado cada vez que le cambian algo a la unidad, entre otros, y que hoy lo exigen para su circulación. Se trata de un requisito no solo incómodo y costoso, que afecta seriamente la actividad en tiempos y en dinero, sino que tiene fines meramente recaudatorios o, en algunos casos, simplemente confiscatorios. A partir de esta situación, la FETAC ha intentado en vano ser atendido por el Gobierno a fin de transmitirle las razones por las cuales eso atenta gravemente contra su actividad, pero, agotadas estas instancias, no les queda otra que recurrir a medidas de fuerza, las cuales estaban previstas para el próximo fin de semana”, remarcaron.



Como estas manifestaciones, “que podrían incluir cortes de ruta, afectarían seriamente la actividad turística, en especial un fin de semana en que el sector tiene previsto comenzar a recuperarse después de dos años de profunda crisis, la Cámara Entrerriana de Turismo, a través de su presidente, Sr. Leonardo Schey, tomó la iniciativa, la semana pasada, de conversar con los transportistas, no solo para evitar que el turismo se vea afectado sino, también, para solidarizarse con ese sector. Cabe recordar que la CET ha sufrido en carne propia la desidia e indiferencia del Estado cuando estuvo en serios apremios por la pandemia y, por ello, comprende cabalmente la situación que atraviesa hoy el sector transportista”.



En este contexto, “al cabo de una reunión celebrada esta noche, en Concordia, entre autoridades de la CET y la FETAC, acompañados por dirigentes de instituciones anfitrionas, como la Asociación de Turismo de Concordia (ACTITUR) y el Centro Comercial (CCISC), con más el acuerdo de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), los transportistas aceptaron no realizar medidas de fuerza alguna durante el próximo fin de semana, mientras que los demás sectores comprometieron su apoyo en la búsqueda de las soluciones que las pymes transportistas necesitan”.



“Por último, consumado el acuerdo, todos los dirigentes coincidieron en repudiar el desinterés del Gobierno por las actividades turística y transportista, de las cuales viven miles de familias entrerrianas”, finalizaron.