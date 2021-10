Tras más de siete horas caídos, ya funcionan WhatsApp, Facebook e Instagram

Tras más siete horas sin redes, los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram volvieron a funcionar de manera gradual. Durante el colapso global, iniciado a las 13, no se podía enviar ni recibir mensajes, así como también era imposible actualizar.



"Sabemos que las personas están experimentando problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para normalizar el servicio lo más rápido posible y sentimos los inconvenientes que esto puede causar", aseguró un portavoz de Facebook, a través de la vocería de prensa en Argentina. Las causas de la falla global aún no han sido esclarecidas por la compañía de Mark Zuckerberg.



WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más utilizado en los teléfonos móviles con sistema operativo Android y también en los iPhone que funcionan con iOS. La falla dejo incomunicados a miles de millones de smartphones de todo el mundo.



WhatsApp Web, la opción para PC de la app, también está volviendo de forma gradual. “Computadora sin conexión”, decía el mensaje que suele aparecer cuando no puede vincularse el dispositivo con el servicio de chat.



En cuanto a Facebook e Instagram no se actualizaban los "muros" o "feed", al igual que las stories.



Frente a la caída global, la mayoría de los usuarios buscaron otras formas de comunicación. Las aplicaciones Tik Tok, Telegram y Twitter se convirtieron en las nuevas apps de mensajería instantánea que, frente a la gran migración virtual, también colapsaron.



Asimismo, de acuerdo con la página especializada Downdetector, otras aplicaciones de la ‘suite’ de Facebook como Messenger u Oculus también presentan fallas en su sistema, por lo que se puede considerar como una caída generalizada en todas las plataformas de Facebook, muy similar a la que se vivió con Google en diciembre de 2020 cuando todos sus servicios cayeron de forma estrepitosa.



Luego del suceso global, las acciones de Facebook se derrumbaron casi 5% en Wall Street. Cayeron en el Nasdaq un 4,9% a u$s326,23 por acción, en una jornada negativa para Wall Street ya que los inversores se deshicieron también de las acciones de otros grandes tecnológicos y de otros valores de crecimiento, ante un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro.