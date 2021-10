La construcción del nido de hornero en suelo “es inusual” pero hay antecedentes

Hornero construyó su nido en el suelo



Productores de la Estancia “Las Cadenas”, en el Departamento Salto, se encontraron con un nido de hornero construido en la orilla de una laguna. Lorena Sovrano, bióloga dialogó cony brindó detalles sobre estas aves y la construcción de sus nidos.El hornero, es un pájaro perciforme de tamaño mediano. “Comienzan el nido en invierno y generalmente en septiembre ya lo tienen listo. Algunos se atrasan y comienzan en esta época, pero en 10 o 15 días lo terminan. Construyen los dos, son parejas monógamas que realizan la edificación, encuban y crían a los pichones juntos”, explicó.Al respecto la bióloga indicó que existen libros que documentan nidos en “suelos desnudos”. Es decir, que hay antecedentes de estos casos: “hay que analizar los factores de porqué construyeron ahí y no en otro lugar”, dijo. Algunas de las posibilidades podrían ser de que “no encontraron el soporte adecuado o porque tenía el material de nidificación (barro) cerca”. Además, indicó que habría que ver “si el año que viene, vuelven a elegir el mismo lugar para edificar”.Sovrano indicó que hay horneros que construyeron sus nidos en suelo desnudo, en baldes, hormigueros, baldes y “hace unos años, se formó uno sobre el cadáver de una vaca”.Los pájaros construyen una vez al año su nido y “generalmente no reutilizan el lugar, defienden mucho su lugar. También, crían pichones que no son de ellos”.