Fin de semana largo: las reservas rondan el 90 por ciento en Entre Ríos

En el país el fin de semana arranca el viernes y se extiende hasta el lunes inclusive, pero en Paraná y otras ciudades de la provincia comienza este jueves, ya que es feriado por el día de la Virgen del Rosario.



Al respecto, Schey manifestó que las expectativas para el sector son enormes: “En consonancia con lo que pasó el último fin de semana largo, que fue en agosto, las reservas son altas en la provincia”.



“Durante meses los argentinos no tuvieron la posibilidad de viajar y la gente está aprovechando estos fines de semana largos para tomarse dos o tres noches para descansar y conocer ciudades”, sostuvo.



“Estamos muy expectantes, será un gran fin de semana. Hasta hace 15 días teníamos un 70% de reservas y hoy estamos con un 90%, así que suponemos que la ocupación será similar a la de agosto, cuando alcanzo el 96%”, avizoró, al tiempo que indicó que “todas las ciudades de la provincia están con un nivel altísimo de ocupación”.



El Presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo señaló que “los hoteles pueden funcionar a pleno, se liberaron las restricciones para los gastronómicos y no hay límites en el horario de circulación, aunque sí hay un cierto aforo en las piscinas de los complejos termales”.



En este sentido, marcó cierta preocupación por la realización de algunas fiestas masivas en ciertas ciudades. Fue por eso que solicitó a los gobiernos municipales que ejerzan los controles que corresponden “porque no queremos que se dé marcha atrás con las flexibilizaciones. Nos tenemos que seguir cuidando porque la pandemia no terminó”. Promocionar a la provincia como un lugar seguro

El sector turístico en su momento cuestionó ciertas falencias en la campaña de promoción de los atractivos turísticos por parte del Gobierno provincial: “Ahora empezamos a dialogar con la provincia y se nos empezó a escuchar un poco. Se produjeron algunos cambios, pero creemos que el sector privado es el gran artífice de la recuperación del turismo; desde hace ocho o nueve meses estamos promocionando a la provincia como un lugar seguro”.



“Creemos que se puede seguir trabajando y que todavía hay mucho más por hacer”, aseveró.



Refiriéndose al rol del Gobierno provincial, mencionó la existencia de un conflicto en el que las autoridades gubernamentales deberían intervenir antes de que se profundice: los camioneros se sienten afectados por una medida y eso puede llegar a ocasionar nuevas protestas que perjudicarían al turismo”. El Previaje, una gran herramienta

Consultado por el Previaje, el programa del Gobierno nacional que permite el reintegro del 50% del valor de lo que se gaste, afirmó: “Es una gran herramienta. Quizás en la primera edición falló un poco la difusión, pero en esta nueva edición eso se mejoró”.



“Estamos en contacto permanente con el ministro Matías Lammens”, sostuvo, al tiempo que indicó que “la mayoría de las operaciones se realizó a través de las agencias de viajes, en segundo lugar con los hospedajes y en tercer lugar con las empresas de transporte”.



“Desde Entre Ríos seguimos incentivando para que todos los prestadores de turismo se adhieran al programa”, concluyó. (APF)