Hornero construyó su nido en el suelo: por qué el hallazgo enciende las alarmas

Un nido de hornero construido en la orilla de una laguna llamó la atención a los productores de la Estancia “Las Cadenas”, en el departamento uruguayo de Salto.consultó a Ariel Motura, responsable de un registro audiovisual de fauna y flora autóctona, quien si bien calificó al hallazgo como “atípico y relevante”, y no dudó en apuntar al accionar del hombre sobre el ecosistema.que tiene en caso que ponga huevos”, indicó aAriel Motura de "Proyecto Taguató" yFue en ese sentido que apuntó al hombre, como principal depredador “por la quita del hábitat”.“También puede ser un indicio porque el animal se adecúa a los cambios del ecosistema donde vive y lamentablemente, sentenció. “El animal trata de buscar otras formas de adaptarse al ambiente en el que se desplaza”, remarcó.“Además fue relevante porque el hornero le hizo una base en caso que llegue a crecer la laguna, y si bien no puedo afirmar que sea presagio de creciente,, recomendó. “Pensemos que no está bien lo que hacemos con el ecosistema y debemos preservarlo más porque la fauna y la flora, y el mismo clima también, nos dicen lo que hacemos mal o bien”, remarcó Motura., explicó Motura al destacar que “el hornero tiene la particularidad de ser el ave emblema nacional y se la conoce porque construye su nido en cualquier parte”. Y agregó: “El hornero construye su nido basado en la alimentación que tiene alrededor y donde no haya amenazas de otras especies de aves carroñeras o el hombre”. Fue en ese sentido que comparó el caso con el hornero que construyó su nido sobre la corona de la una imagen de la Virgen de la Merced, ubicada en el cruce de la Ruta 12 con la Ruta 18. porque se lo observa cantando como diciendo `dale vení, tráeme más barro y más ramas´. Y se van turnando para la construcción”, explicó el responsable de "Proyecto Taguató", un emprendimiento que mostrar las especies de aves que existen en la región y crear conciencia sobre la importancia de preservarlas.“Un árbol que tarda 20 años en crecer y es escaso, por eso instamos a que no se lo tale, que no se lo destruya, porque es el ambiente, la casa, de especies de aves como el hornero”, cerró Motura.