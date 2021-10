“Francisco”, la vida del caudillo: “Lo que hizo fue importante para el presente"

Video: Francisco, cortometraje sobre el Supremo Entrerriano: Elonce TV dialogó con el director y actores

El 9 de octubre se estrenará “Francisco”, un cortometraje sobre la vida de Francisco Ramírez. Con la participación de más de 200 personas, el audiovisual refleja la vida y obra del Supremo Entrerriano. Fue escrito y dirigido por Luciano Nóbile, y protagonizado por Juan Pablo Amarillo y Ekaterina Gelroth.Luciano Nóbile.Sobre la elección de los protagonistas, el director comentó que “pensamos que iba a ser un proceso bastante largo. Para el papel de La Delfina, creímos que no íbamos a conseguir la actriz tan rápido y Eka fue la primera que apareció, resolviendo problemas muy importantes y abordando la cuestión de género que le iba a aportar mucho al personaje”.“Con Juan nos pasó algo parecido, a medida que íbamos hablando con él y vimos que daba con el carisma, no solamente con lo físico. Los dos, fueron las mejores elecciones que hicimos para este trabajo”, agregó.Por su parte, Ekaterina contó que “no soy actriz, soy artista visual y estoy haciendo un posgrado en género. Dentro del arte, me dedico a la performance que es poner el cuerpo en diferentes situaciones. Esas herramientas, me ayudaron a poder interpretar a Delfina”.En tanto, Juan Pablo contó su experiencia para poder interpretar a Francisco, “de a poco voy tomando dimensión de cómo se va apropiando la gente de las figuras de la provincia. Para representar a alguien que fue tan referente de la cultura, traté de buscar de qué forma pude identificarme con sus palabras, valores y actos para identificarme con él”.