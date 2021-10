Hornero hizo nido a orillas de una laguna: Afirman que es "mal presagio"

Productores de la Estancia “Las Cadenas”, en el Departamento Salto, se encontraron con un nido de hornero construido en la orilla de una laguna. Esto podría anticipar un hecho no muy agradable para los próximos meses.Según se informó, no es común que este pájaro construya su nido al ras de tierra y al borde de un cauce de agua, salvo en contadas ocasiones y como mensaje de la naturaleza. El lugar está ubicado muy cerca del kilómetro 25 y medio de la ruta 31.El nido no fue abandonado por los horneros, de hecho, lo siguen construyendo. “Es una sorpresa para nosotros, hemos visto nidos uno arriba del otro, pero nunca sobre la orilla”, comentaron.Asimismo, Lauro, el dueño de la estancia aseguró que “viéndolo de lejos pensé que era un terrón. Pasé cerca y vi que era un nido de hornero. Le hizo una base, como un cimiento, para que el agua no le entre por debajo”.Personas del medio rural y observadores de los comportamientos naturales, aseguran que esta acción que tuvo el hornero es aviso de “una gran crisis hídrica para el siguiente verano”.Antes de poner los huevos, los horneros suelen construir su nido entre abril y junio. En sus construcciones circulares suelen mezclar pajas, fibras vegetales que encuentran y barro. Son estructuras que presentan una buena resistencia.