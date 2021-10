Pidieron evidencias científicas que avalen la vacunación a niños con Sinopharm

Sociedad Iniciará la vacunación contra el covid para niños entre 3 y 11 años

La Sociedad Argentina de Pediatría pidió acceder a las "evidencias científicas" en las que se basó la Administración Nacional de Medicación, Alimentos y Tecnología (ANMAT) para avalar la administración de vacunas contra el Covid-19 a niños de entre tres y once años del laboratorio Sinopharm.La asociación puso en claro que está "a favor de la vacunación de menores de 12 años con vacunas seguras, como herramienta de protección para su propia salud tratándose de individuos actualmente vulnerables; como necesidad epidemiológica general para disminuir la circulación viral comunitaria y como factor importante para garantizar la presencialidad escolar cuidada".Por otro lado, aconsejó iniciar el proceso de inoculación en niños con comorbilidades tal cual se realizaba en los adolescentes de entre 12 y 17 años.Al explicar la posición, el presidente de la entidad, Omar Tabacco, dijo que tenían conocimientos que había "resultados promisorios publicados hace 15 días en la revista The Lancet, pero es la única que conocemos"."Es probable que ANMAT haya recibido otra información", expresó en declaraciones al canalmientras que estimó que "en los próximos días", miembros de la entidad van a sostener una reunión con funcionarios del organismo."Seguramente la vacuna va a ser eficaz. Pero necesitamos verlo en evidencias científicas", expresó Tabacco, quien dijo que no tiene duda del prestigio y de la seriedad de la ANMMAT.