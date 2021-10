Mujer pide que “le reintegren” a su hijo de 3 años: está con su padre

Rocío, acompañada por la abuela del pequeño se hizo presente nuevamente en la Fiscalía de San Salvador para reclamar una respuesta y que “le reintegren” a su hijo Jerónimo de tan solo 3 años de edad.



El menor de 3 años "continúa retenido por su padre desde agosto pasado", por lo cual la madre y la abuela volvieron s a reclamar en el Juzgado de San Salvador por una solución para poder recuperar al niño.



Rocío, la madre del menor, comentó que el Dr. José Luis Bello les dijo que están a la espera de un oficio para la policía de Santa Fe para “recuperar al nene y traerlo a San Salvador con su madre”, detalla La Semana.



Cuando el problema tomó notoriedad pública la madre envió una carta documento y una cédula al padre con una intimación de 72 horas para que reintegre al menor al hogar materno. “No hizo caso a ninguna de las dos y no lo trajo porque dice que no lo quiere traer. Pero si sale el oficio puede ser que lo recuperemos”, dijo la madre.



Además, comentó que han podido hablar con Gerónimo en un par de oportunidades y esperan recuperarlo después de dos meses que el padre lo tiene “secuestrado”, según sus palabras. Con el padre del niño habían firmado un compromiso de reintegrarlo a los quince días. El menor cumplirá 4 años el domingo.



“La intención de él no es traerlo, sino que está peleando paras quedárselo”, entendió la mamá del pequeño.



“Si somos pobres es como dejar perder un hijo porque no tenemos recursos, y no es así. Si tenemos que ir a Santa Fe, contratar un abogado, encontrar un lugar donde quedarnos y no contamos con la plata para afrontar todo eso, lo haremos. Lo que el padre quiere es que mi hija vaya a Santa Fe y traérmela en un cajón”, apuntó la abuela. Incluso apuntó que “él allá tiene una denuncia por violencia de género; a la última pareja le hizo perder un bebé”.



“Estamos pidiendo ayuda”, rogó la abuela, ante una situación límite. Incluso dijo que “él no está con el nene porque trabaja en una empresa de la ruta y queda con una persona totalmente desconocida”. El padre se va a la 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche no vuelve, dijo la madre.



Fuente: Lasemanaentredosrios