Hotel Ayuí de Concordia: la situación de los trabajadores “es crítica”

Durante el jueves se llevó a cabo una nueva audiencia entre las partes, en el marco del conflicto por los trabajadores del Hotel Ayuí. El abogado que representa a los empleados, Martín Centurión comentó que, en la oportunidad, "la empresa propone una suerte de asociación sumando a los trabajadores, en algo que realmente no se termina de comprender".



El profesional comentó que "la idea de ellos es formar una sociedad en la cual los trabajadores formen parte y de esa manera garantizar el pago de salarios y demás".



"Ellos están en una situación de precariedad laboral desde hace mucho; incluso desde antes de la pandemia", mencionó. Subrayando que "no se les paga los aportes, obra social, etc.".



Con todo, Centurión planteó a la firma "si ustedes no tienen los recursos, los empleados menos", por lo que - en ese contexto - "surgió después que los mismos trabajadores hagan el aporte con sus indemnizaciones, algo que, les transmití, es imposible".



El abogado resaltó que la situación de los 20 empleados "es crítica y el reclamo es legítimo", ya que "antes se les pagaba menos, en cuotas y ahora - encima - hace algunos meses que ni siquiera cobran ese porcentaje".



Centurión cree que la instancia de audiencias y diálogo está terminada "aunque ellos dicen que los van a convocar para el 8 de octubre, desconozco si tienen reservas, pero no creo por el estado en el que está el hotel, está totalmente descuidado". (Diario Río Uruguay)