Más de 20 soldados del Ejército resultaron heridos al practicar paracaidismo

Más de 30 paracaidistas del Ejército Argentino resultaron con heridas en sus piernas en prácticas de salto en la ciudad salteña de San Antonio de los Cobres.Según publica, el episodio fue confirmado este jueves luego de que se difundieran videos que mostraban cómo caían los efectivos, a gran velocidad.Desde el Ejército le dijeron a La Voz que los hechos sucedieron en varios días de saltos, y que el número total de evacuados fue de 35.“Ninguna de las lesiones tiene gravedad y actualmente todo el personal evacuado se encuentra en reposo domiciliario a excepción de dos que obtendrían el alta durante la tarde de hoy (por este viernes)”, aclararon.Los ejercicios se llevaron a cabo en la Puna y al menos 20 paracaidistas resultaron heridos. Fueron evacuados en un Hércules C130 y debieron ser hospitalizados, en su mayoría por lesiones en sus piernas.En algunos casos, los accidentes se habría producido por la baja densidad del aire por la altura los paracaídas no alcanzan a frenar el descenso.Desde el departamento de prensa del Ejército, comunicaron en detalle lo sucedido.“La evacuación del personal del Ejército en el avión C 130 de la Fuerza Aérea Argentina responde a las lesiones producidas entre el efectivo de más de 3000 militares que se encuentran desplegados en Salta y Jujuy para los ejercicios anuales de la Fuerza de Despliegue Rápido y de la Vta Brigada de Montaña.Las actividades que se realizan son todas de riesgo e incluyen paracaidismo automático y manual, descenso en cuerdas desde helicópteros, largas jornadas de marcha a pie y en vehículo, y vida en campaña en general.Las lesiones fueron producidas en su gran mayoría en las actividades de paracaidismo a lo largo de varias jornadas teniendo en cuenta que las tropas se encuentran operando desde hace más de 10 días.Fueron evacuados por el sistema de sanidad militar que incluye los primeros auxilios en primera línea, la evacuación al Puesto Principal de Socorro y luego al hospital zonal en apoyo, en este caso el hospital Militar Salta.Finalmente, para no ocupar lugares de internación y porque el personal no puede restituirse a las actividades en el corto plazo, fueron evacuados a los hospitales militares de sus guarniciones de origen.Por la distancia y la cantidad de evacuados se empleó un avión C 130 de la FAA configurado para traslado sanitario.La puesta en funcionamiento de todo este sistema de atención sanitaria y de evacuaciones no solo forma parte de las previsiones reales de un ejercicio sino también de las prácticas de adiestramiento, y se lleva a cabo en la misma forma que en una situación real.Los evacuados fueron 35 militares de los cuales 32 fueron al Hospital Militar de Córdoba y 3 al Hospital Militar de Campo de Mayo.Ninguna de las lesiones tiene gravedad y actualmente todo el personal evacuado se encuentra en reposo domiciliario a excepción de dos que obtendrían el alta durante la tarde de hoy (por el viernes)”.