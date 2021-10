Vacunación: buscarán casa por casa a quienes aún no recibieron ninguna dosis

Los números de la campaña

Avance en menores

Casa por casa

Sociedad Decreto nacional no prohíbe reuniones sociales ni restringe la circulación

El resultado

El informe semanal sobre la evolución del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19 y situación epidemiológica, fue encabezado este viernes, por el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti y el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo.En el reporte transmitido pordurante el mes de octubre para avanzar en la inoculación de dosis.“La provincia de Entre Ríos, superó el día de la fecha, la aplicación de 1.500.000 de primeras y segundas dosis. Estamos muy contentos con los equipos de vacunación de toda la provincia, porque era difícil a principios de año, poder dimensionar cómo iba a ser el avance, y estar con”, remarcó el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.Se trata de 1.505.401 dosis aplicadas entre 881.079 personas mayores de 12 años en Entre Ríos, de las cuales, 624.322 tiene el esquema de vacunación completo. “En relación a los mayores de 50 años vacunados, seguimos con excelentes números y avanzando,”, dijo Bachetti y agregó que “mientras que, en relación a los mayores de 18 años, es un 88% de personas que ya tienen al menos una dosis y un 63 % de los mayores de 18 años en la provincia, ya completaron su esquema de vacunación”.. Eso nos ayuda en la distribución de las dosis”, dijo Bachetti y agregó que “si sumamos los chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo, son más de 74 mil los inscriptos”, afirmó.“Hay que tener en cuenta que los menores de 12 a 17 años con factores de riesgo, se está terminando de aplicar las segundas dosis para completar los esquemas y”, anticipó Bachetti.”, indicó.En la ciudad de Concordia, “se llevó a cabo hoy, la primera jornada de vacunación con dosis de Pfizer. Por sus características, las primeras jornadas de vacunación”, explicó el funcionario provincial.“En cuanto a las personas que aún no iniciaron su esquema de vacunación, y si bien, no es obligatoria,. En la página web, sigue abierta la inscripción, tanto para mayores de 18, como para menores de 18.”, resaltó Bachetti.Al respecto, sostuvo en referencia a las personas mayores de 18, que aún no se inscribieron para vacunarse, que “y se van a mantener”, dijo.”, sostuvo y agregó que “en caso que se produzca un rebrote, como ha ocurrido en otros países,y no haya internaciones y bajar la mortalidad”, remarcó el Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud.Finalmente,y que, desde el primer momento de la pandemia, estuvieron al `pie del cañón´. Debemos continuar, pero se va avanzando muy bien”, concluyó Bachetti.