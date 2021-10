Madres acamparon frente a escuela primaria para conseguir banco para sus hijos

Durante la noche de jueves un grupo de madres de Colonia Avellaneda acampó frente a la escuela Nº212 Maria Elena Walsh para poder inscribir a sus hijos para 1er grado. Todas habían llevado sillones, mantas y café para pasar la noche y así en la mañana de viernes conseguir un lugar. Durante la noche, la directora del establecimiento fue hasta allí y les entregó un número con el sello de la escuela, para “guardarles un lugar” y que no tengan que pasar toda la noche a la intemperie.“Sabemos que solo hay 21 lugares entonces decidimos venir a la escuela a acampar para conseguir un banco para nuestros hijos ya que siempre quedan unos 40 chicos fuera”, dijo una madre aExplicó que se trata de madres de niños que asisten al jardín que se dicta en el mismo establecimiento, pero son instituciones educativas separadas con la primaria. “Los niños que asistieron al jardín no tienen prioridad por eso nos movilizamos, es lamentable que no nos puedan asegurar un lugar en la escuela que es un derecho”, sumó.En tanto otra mujer, expresó: “Colonia es grande, los niños son muchos y solo hay dos escuelas y tres 1eros grados, pedimos que se habilite otra”.“Tuvimos que acampar en el medio del frío y la lluvia para conseguir un lugar, es la primera vez que me toca algo así, pero me comentaron que ya había pasado años anteriores”, valoró la mamá de una niña que asiste al jardín. “Recién el lunes los vamos a poder inscribir y no podíamos creer que íbamos a tener que acampar cuatro días y gracias a dios pudimos salvarnos de esa situación”, expresó.“Es injusto que hayan quedo chicos en listas de espera y tener que pensar en llevarlos a San Benito es muy complicado, porque los colectivos nos dejan y es un derecho que los chicos puedan asistir acá”, sostuvo.“Pedimos que se haga una escuela, porque es muy necesario ya que cada vez somos más en Colonia Avellaneda”, sentenciaron.La directora de la Escuela Nº212, Gisel Giovanardi, informó aque “anoche les entregamos unos números sellados para que no deban acampar, pero lamentablemente es algo que ocurre hace nueve años”, y destacó que “”.En este sentido, sumó que algunos grados de la escuela se dictan en un salón municipal ya que no hay lugar en el establecimiento.Consultada sobre la cantidad de niños que esperan inscribirse desde jardín a primer grado, dijo que “en septiembre hicimos la inscripción de los hermanos de los niños que ya van a escuela, luego a partir de ahí vemos cuantos bancos quedan libres para toda la comunidad”.“Hay una necesidad imperiosa de otra escuela, nosotros tenemos turno mañana, tarde y en el anexo también se dan clases durante la mañana”, sostuvo.Finalmente, sumó: “Le pedimos disculpas todos los padres que tuvieron que acampar anoche por el tema de los bancos, sabemos que es una angustia que los chicos queden fuera de la escuela”.