Cómo es el plan de apertura progresiva de fronteras para el ingreso de turistas

APERTURA A PAÍSES LIMÍTROFES

Política El Gobierno definió el cupo diario de ingreso al país para lo que resta del año

REANUDACIÓN DE CRUCEROS BIOCEANICOS Y ANTARTICOS

APERTURA TODOS LOS PAÍSES

AVANCE PROGRESIVO DE CUPOS

El detalle del plan de apertura progresiva de fronteras para el ingreso de turistas diseñado por el Gobierno nacional, que rige a partir de hoy con la publicación de las respectivas normas en el Boletín Oficial, es el siguiente:- 1 de octubre- Personas nacionales o residentes de países limítrofes que hayan permanecido en esos lugares durante los catorce días previos al ingreso al territorio nacionalMisiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo" y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.Ushuaia: Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" y Puerto de Ushuaia (Desde 20/10)Se sumarán aquellos que sean pedidos por las provincias y cuenten con habilitación del Gobierno nacional.-Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días).-Quienes no presenten esquema de vacunación completo, deberán realizar aislamiento obligatorio (La Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen).-PCR negativo 72 horas antes y antígeno en el punto de ingreso.-PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país.-Menores de edad sin esquema de vacunación completo acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena.-Transcurridos catorce días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.-Los turistas o extranjeros no residentes deben contar con un seguro con cobertura Covid-19- 20 de octubre- Se habilita la temporada de cruceros- 1 de noviembre- Personas extranjeras no residentesMisiones: Centro de Frontera Iguazú - Foz de Iguazú y el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú.Mendoza: Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli "El Plumerillo" y Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor, paso Horcones.Aeropuertos Internacionales de Ezeiza, Aeroparque y de San Fernando y terminales portuarias de Buquebus y Colonia Express.Ushuaia: Aeropuerto Internacional "Malvinas Argentinas" y Puerto de Ushuaia.Se sumarán aquellos que sean pedidos por las provincias y cuenten con habilitación del Gobierno nacional.-Esquema de vacunación completo (fecha de última aplicación al menos 14 días).-Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar aislamiento obligatorio (la Argentina respeta las vacunas aprobadas por los países de origen).-PCR negativo 72 horas antes y antígeno en el punto de ingreso.-PCR a los 5/7 días en caso de seguir permaneciendo en el país.-Menores de edad sin esquema de vacunación completo, acompañados de adultos al ingresar al país, podrán ingresar, pero debiendo realizar la cuarentena.-Transcurridos catorce días desde que nuestro país alcance el 50% de la población con esquema de vacunación completo, quienes ingresen al país con el esquema de vacunación, quedan exceptuados de la realización del test de antígenos.-Los turistas o extranjeros no residentes deben contar con un seguro con cobertura Covid-19- Entre el día 1° y el día 3 de octubre: 2.300 plazas diarias- Entre el día 4 y el día 10 de octubre: 21.000 plazas semanales- A partir del día 11 de octubre y hasta los 14 días de alcanzar el 50% de la población con vacunación completa: 28.000 plazas semanales.- A los 14 días de alcanzar el 50% de la población con esquema de vacunación completo, se eliminan los cupos.- Frecuencias marítimo fluviales: cinco operaciones semanales por cada una de las empresas transportadoras de pasajeros.