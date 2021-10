Piden seguir con uso del barbijo en escuelas para evitar brote de variante delta

Vacunación:

Los efectos de la pandemia en los más chicos

La titular de la Sociedad Argentina de Pediatría - filial Entre Ríos, Silvia Canle, en declaraciones arecomendó el uso de barbijos triple capa, tanto para alumnos como para el personal docente, en los establecimientos educativos. “Debemos evitar que la variante delta que es más contagiosa provoque brotes en las escuelas y por eso hay que asegurar el uso del barbijo, higiene de manos y ventilación cruzada”, dijo y amplió que “es importante que se tomen las medidas, ya que en este momento están todos los chicos en un aula”.Además, hizo referencia a la variante delta y su peligrosidad: “Si con la variable original una persona contagiaba a dos, con la delta lo hace a unas cinco o seis, no hay que olvidar que la variable Delta tiene circulación comunitaria en varias jurisdicciones del país”.Tras el anuncio del gobernador Bordet sobre que comienza la vacunación a adolescentes sin patologías previas en la provincia, Canle sostuvo que “es importante avanzar con el esquema de vacunación y conseguir la mayor población con dos dosis y en este marco se había iniciado la inoculación a menores de 18 años con factores de riesgo y ahora se extiende a los que no tienen comorbilidades”.Cabe destacar que todavía no hay vacunas autorizadas, contra el covid, para comenzar a aplicarles a niños menores de 11 años, “se está estudiando la posibilidad y es importante conseguir el 80% de las personas con dos dosis para poder llegar a estar en una mejor situación epidemiológica y que el virus no circule”, explicó.“Creemos que en los niños hizo mucho más daño todas las medidas para mitigar la pandemia que el virus en sí, ya que atravesaron un estrés crónico porque no podían ir a la escuela, hacer actividad física o salir con sus compañeros” explicó Canle y agregó que en muchos casos “los chicos sufrieron trastornos en el sueño, alimentación, conducta y estuvieron muy sedentarios”.En sintonía con esto, la profesional de la salud mencionó que “todos podemos soportar y convivir con un cierto grado de estrés, pero no que se mantenga en el tiempo y que a lo largo del tiempo enferma; muchos chicos manifestaron muchos sentimientos negativos en torno a la pandemia”.Por otro lado, la profesional de salud manifestó que es importante que cumplan con las vacunas dentro del calendario, ya que hubo porcentajes muy bajos respecto a la tasa de cobertura. “Estamos por debajo del 80 por ciento en la aplicación de la vacuna triple viral y la de la hepatitis”