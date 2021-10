En Santa Fe ampliarán horario y aforo de bares pero mantendrán el uso de barbijo

Este viernes vence el último decreto provincial sobre restricciones y se espera un anuncio del gobierno de Santa Fe durante la jornada que otorgue más aforo y horarios para las actividades. Lo que se habló en la previa, sumado a un panorama sanitario más que positivo de la mano del avance de la campaña de la vacunación, hace pensar en flexibilizaciones y nuevas aperturas, pero también en que se sostendrán algunas continuidades.Los locales gastronómicos, uno de los rubros que tuvo protocolos más cuidados y respeto de las medidas en toda la pandemia, podrían ampliar aforos y se habló de extender los horarios. El rubro ampliaría de 50 a 70 por ciento la capacidad, y podría funcionar hasta las 3 los fines de semana, en lugar de la 2 como hasta ahora. Algo similar podría suceder con las actividades comerciales (hoy con límite a las 20, iría hasta las 21), y también con la circulación vehicular para coincidir con el cierre de los bares.El tema boliches fue muy discutido: los especialistas no recomendaron permitir el uso del interior de las discotecas, donde es más difícil mantener las medidas de cuidado, aunque no se opusieron en permitir espacios abiertos. La decisión del gobierno es aún un misterio.Es un hecho que el uso del barbijo seguirá como hasta ahora. En la reunión del Ejecutivo con el grupo de expertos que lo asesoran fue unánime la necesidad de darle continuidad, y desde el gobierno no creen que sea el momento para sacarlo, dada la gran utilidad y eficiencia que tuvo durante toda la pandemia como barrera de prevención de los contagios.Por eso, es lógico que cuando se está haciendo actividad física, o al aire libre, solo o en burbuja, se permita no llevarlo puesto. No así en lugar cerrados, el transporte público, o aglomeraciones aunque sean afuera. En este punto interviene también un tema simbólico: no exigirlo sería dar un mensaje de “fin de pandemia” que generaría confusión en la población, cuando por otra parte todavía se pide cautela.La foto del momento es la mejor desde que llegó la pandemia: según las cifras que maneja Salud hay un promedio de 66 casos en los últimos 14 días, y el índice de los testeos viene mostrando resultados bajos: en el pico fue de 70 por ciento, y hoy es 2,5. Hoy la ocupación de camas es de 59 por ciento en la provincia y 40 por ciento en Rosario, pero en terapia intensiva solamente hay solo cuatro pacientes Covid en toda la bota: uno en Reconquista, uno en Rafaela y dos en el hospital modular de Granadero Baigorria.Si bien todo el mapa está en verde, el discurso de la ministra Sonia Martorano es que todavía hay que estar alerta y ser cuidadosos, porque la variante Delta está a la vuelta de la esquina (ya hubo 26 casos confirmados) y aún falta inmunizar a un sector de la población. El 54 por ciento de los santafesinos (1,9 millones) ya tiene las dos dosis, y se estima que la semana que viene se llegará al 60 por ciento.En tanto, la semana pasada se comenzó con los menores entre 12 y 17 años y por último quedarán los niños, para quienes se aguarda la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la vacuna Sinopharm. La vacunación empezaría a fines de octubre o principios de noviembre. (La Capital)