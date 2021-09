Confirmaron 51 muertes en el país y 1.641 contagios en las últimas 24 horas

Sociedad Reportaron 149 casos de Covid en Entre Ríos durante las últimas 72 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 30 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 51 muertes y 1.641 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.256.902 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 115.179.De los decesos reportados hoy, 30 son hombres y 21 mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires y Santa Fe, con 16 y 15 fallecidos respectivamente. Como sucedió el 31 de agosto, el 11, el 21, el 22, el 23, el 24, el 28 y el 29 de septiembre, en el día de la fecha la ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos.Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 55.559 testeos, con un índice de positividad del 2,95%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.853.699 testeos. A la fecha, se registran 23.399 casos positivos activos en todo el país y 5.118.324 recuperados.Hoy, en Argentina hay 1.140 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,1% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,2%.De los 1.641 nuevos contagios notificados esta tarde, 655 son de la provincia de Buenos Aires, 145 de la ciudad de Buenos Aires, 24 de Catamarca, 25 de Chaco, 34 de Chubut, 85 de Corrientes, 189 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 18 de Formosa, 28 de Jujuy, 17 de La Pampa, 24 de La Rioja, 19 de Mendoza, 6 de Misiones, 12 de Neuquén, 27 de Río Negro, 78 de Salta, 1 de San Juan, 18 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 55 de Santa Fe, 26 de Santiago del Estero, 4 de Tierra del Fuego y 145 de Tucumán.Debido a la baja sostenida de contagios, desde este viernes 1° de octubre, dejará de ser obligatorio el uso del barbijo al aire libre. La medida, dispuesta por las autoridades sanitarias nacionales, no aplica a todo el país sino que corresponde a cada jurisdicción. De momento, la Ciudad de Buenos Aires decidió no acatarla al igual que las provincias de Córdoba, Salta y Jujuy: allí se deberá seguir utilizando el barbijo como herramienta de prevención contra el COVID-19.Según aclaró la cartera que conduce Carla Vizzotti, el tapabocas “no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano”. Mientras que sí lo seguirá siendo “en lugares cerrados” como aulas, cines teatros, ámbitos laborales, transporte público y eventos masivos.