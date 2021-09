Cómo postularse para recibir una bicicleta adaptada

Aquellos interesados en acceder a una bicicleta adaptada de la Fundación Jean Maggi deben completar una planilla de solicitud que figura en la web de la entidad solidaria www.fundacionjeanmaggi.org De modo sencillo y claro, el formulario requiere el llenado de ítems tales como discapacidad que registra el solicitante, si posee obra social y si cuenta con certificado de discapacidad, además de actividades que realiza.Es fundamental que aquellos que completan el formulario sean prolijos al momento de consignar los datos requeridos, para evitar demoras en las gestiones hasta acceder a la bici. Deben tener especial cuidado al momento de registrar el teléfono de contacto.Al final de ese trámite, el sistema le asigna el número de inscripción. Si ese dato no aparece significa que la gestión no ha sido completada.Los integrantes de la Fundación realizan un prolijo seguimiento de las solicitudes y coordinan las pruebas posteriores para verificar que el interesado en recibir la donación pueda utilizar adecuadamente la bicicleta adaptada. Y también se ocupan junto a los trabajadores de la Fábrica SuperAdaptados de hacer las adaptaciones a las bicicletas para un mejor uso según las diferentes discapacidades.Ese equipo está integrado por María Milano, María Alesso, María Centeno, Vanina Zabala, Alejandra Dagnino, Josefina Donatto, Vanina Mazzaza y Jesica Pacheco.Tras la entrega de la bicicleta, ese mismo grupo de colaboradores se ocupa de hacer el seguimiento de los beneficiarios para garantizar que utilizan la bicicleta adaptada. En caso de detectarse la falta de uso, la bicicleta es destinada a otro beneficiario que le dé mejor provecho.Cabe aclarar quey queAl momento de la entrega, se firma un comodato y se insta a los beneficiarios a subir videos en sus redes de las experiencias que van viviendo con las bicicletas.Con el paso de los años, también está planteada la posibilidad del cambio de la bicicleta por el crecimiento de tamaño del beneficiario. Así, se garantiza que los niños que pasan a ser adolescentes no dejen de andar en bicicleta.En ese contexto, sigue a muy buen ritmo la campaña para entregar mil bicicletas adaptadas el 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad.Ya se han receptado donaciones para fabricar las primeras 500 unidades de ese total y se están organizando eventos especiales para concretar las entregas.Con ese objetivo, se trabaja a ritmo acelerado en la fábrica SuperAdaptados, donde jóvenes con discapacidades motrices producen las bicicletas adaptadas. Incluso, han debido sumarse otros cuatro puestos de trabajo para cumplir con esa meta.Quienes quieran colaborar con la fundación, pueden hacer donaciones en el número de cuenta: 0040050108 (CBU: 0200356401000040050183) - Sucursal: 356 del Banco de Córdoba.