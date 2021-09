Preocupa a empresas de motomandados de Concordia el desembarco de Pedidos YA

Desde una empresa de mensajería, Claudio Uriarte expresó que “estamos con miedo” ante el avance de Pedidos Ya en Concordia, porque “de repente llega una empresa que trabaja online, que no tiene un trabajo físico acá en la ciudad y a nosotros nos perjudica en el tema de los mensajeros que se nos van junto a la cantidad de mandados que se pierden”.



Según sus palabras, la reconocida aplicación “ya está trabajando con algunas empresas gastronómicas de la ciudad y cada vez que te llaman te dan un cuponcito que dice Pedidos Ya, o sea que por ahora están trabajando con las motos de las mensajerías de acá de Concordia, hasta que se hagan el cupo de motos de ellos”.



Además, Uriarte reconoció que esto “nos llama la atención porque, por ejemplo, si sube la nafta nosotros subimos el mandado $10 y el rubro gastronomía busca cuál es el más barato para mandar”, pero “resulta que esta empresa viene y les cobra un 15% de la mercadería que venden”. Debido a esto, “el empresario lo que hace es subir el precio por ese porcentaje o lo pierde, por lo que la mercadería por Pedidos Ya siempre va a valer un 15% más cara” mientras que “a los mensajeros les piden el monotributo para empezar a trabajar y también les sacan un 15% de lo que hacen”, detalló.



Por lo pronto, en el marco actual de la pandemia “nosotros seguimos trabajando bien, en un principio levantamos mucho más la cantidad de mandados, ahora bajó un poco pero no se siente” teniendo en cuenta que “ese cliente que antes no podía salir a pagar sus boletas o hacer los mandados, está conforme con el precio del mandado y el trabajo de los chicos, entonces hoy en día nos siguen llamando igual”, reconoció Uriarte.



Sin embargo, destacó que “lo único es que muchos de nuestros chicos se han enfermado durante la pandemia, se jugaron la vida durante todo este tiempo para darles una mano a los empresarios gastronómicos y nos están pagando así”. Asimismo, precisó que “nosotros averiguamos por la Municipalidad y no saben nada de la llegada de Pedidos Ya, pero hay un comentario de que un grupo de gastronómicos ya han traído su servicio”. (Diario Río Uruguay)