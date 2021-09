Masiva fiesta de estudiantes: compartieron vasos y aparecieron casos de covid

Una fiesta de estudiantes del último año de la secundaria terminó con casos positivos de covid-19. El evento se realizó el fin de semana pasado en Bella Vista, Corrientes. Agentes sanitarios advierten un posible rebrote en esa localidad y las escuelas analizan medidas de prevención.



El festejo masivo se llevó adelante en el Club Estrada. Se trató de un encuentro de promociones de colegios secundarios y fuentes indicaron al diario El Litoral que hasta habrían llegado colectivos con jóvenes de localidades aledañas. En las horas posteriores a la fiesta -es decir, el domingo- comenzaron a notificarse casos positivos de covid-19. "Una joven dio positivo de un contacto estrecho y había compartido vaso", indicó a Estilo Bella Vista, una radio local, la doctora Araceli Miño, directora del Hospital El Salvador.



"Estamos haciendo el estudio del árbol epidemiológico para rastrear los contactos", resaltó. Luego del primer contagio registrado el domingo, este lunes otro adolescente se hisopó e identificaron que también cursa la enfermedad. "La persona que nosotros hisopamos el día domingo refirió que el día jueves presentaba síntomas febriles y de todos modos asistió al evento", indicó.



"Están todos desesperados para hisoparse y piden aislamiento. No vamos a hisopar a pacientes que se encuentran asintomáticos y los pacientes que tuvieron contacto estrecho deben aislarse y esperar", comentó sobre la metodología de atención.



"Esto podría ser una recaída de casos positivos. Ojalá que no. Estamos trabajando para tratar de que se aíslen los contactos más estrechos", aseguró Miño. "Vamos a seguir rastreándolos y haciendo el seguimiento continuo", aseguró.



"La pandemia no se ha terminado, es fundamental el uso del barbijo, no compartir vasos ni mates y el distanciamiento social en espacios cerrados", concluyó.



El lunes, además, comenzaron las clases presenciales para todos los niveles de forma completa. La directora de la Escuela Normal, Teresa Fernández, pidió la colaboración de las familias. "De los alumnos de sexto año no concurrieron dos cursos y de los otros cursos, dos se retiraron. Ellos tendrán que justificar por qué se ausentaron", dijo. (BDC)