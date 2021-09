El jardín de Mercedes: Con 91 años, disfruta cuidar y ver crecer sus orquídeas

Soy una enamorada del jardín, me gusta andar con las plantas, regarlas, me conformo con poder mirarlas, sacar un yuyo”, aseveró, en diálogo con“Mi sobrina me trajo una orquídea y ahí empecé; luego empezaron a acercarme más plantas, otras compré yo. Este año se desbordan de flores las plantas de orquídeas; para mi es una alegría muy grande”, indicó la mujer que asegura que no se cansa de verlas. “Me levanto y lo primero que hago es ir a mirar a mis flores, las disfruto mucho”, agrega.En este sentido dijo que cuando planta un gajo de rosas, por ejemplo, prende. “Lo mío, siempre ha sido la naturaleza, las plantas, el arreglar el jardín. Siempre he sido así”.Relató que “cuando les llegaron als orquídeas, se estaban muriendo. Empecé a cambiarlas de lugar, las llevaba de un lado a otro, las regaba, les movía la tierra, le cortaba las hojitas feas. Ahora empezaron a echar hojitas y se pusieron hermosas. Estaban tristes y ahora están recuperadas; le dije a la dueña que cuando ya estén florecidas se las voy a llevar”.Fue con mucho amor que siempre lo he hecho, toda una vida”, manifestó para finalizar.