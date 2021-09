Rosario no tiene pacientes covid en las terapias intensivas: destacan vacunación

El titular de la Asociación de Clínicas confirmó: "Tenemos 0% de camas críticas en el sector privado en Rosario". La ministra Martorano señaló que el sistema público tampoco tenía internados y solo hay 4 pacientes en toda la provincia.



El presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, aseguró este miércoles que no hay pacientes con coronavirus internados en las terapias intensivas del sector privado de la ciudad.



“La tendencia era esta y tenemos 0% de camas críticas en la ciudad”, confirmó a Radio 2.



La saturación sufrida en la segunda ola de la pandemia de este año, con días de ocupación plena, marcan un contraste con el escenario actual. "Ni un solo paciente en el sector privado y en el público también era muy bajo el número", dijo Villavicencio.



Minutos más tarde, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, señaló que en el sistema público de Rosario tampoco había internados por coronavirus en terapia y en toda la provincia eran solo cuatro los pacientes críticos.



Villavicencio explicó que en “estos 540 días el indicador de las camas críticas ha sido uno de los más contemplados para la toma de decisiones”.

Por eso, siguió, “resulta obvio que las restricciones vayan modificándose”, en relación a la apertura de actividades que disponen los distintos gobiernos.



“La vacunación ha sido extremadamente importante en términos de lo que se está logrando. En tiempo más llegaremos a la inmunidad de rebaño, con 70% de vacunados con una dosis y más del 50% con dos dosis”, afirmó.



El titular de las clínicas y sanatorios aclaró que es no debería implicar que “nos vamos a relajar totalmente, hay que estar alerta porque existen cepas nuevas, como la Delta”.



A propósito de la evolución de esa variante en la región, el médico y empresarios reconoció que “felizmente el rebrote no está ocurriendo”.



“Al menos hasta ahora no la tenemos como ocurrió en otros países”, dijo y estimó que eso podría explicarse en “la vacunación fuerte” y que Argentina no tiene tanta vinculación con países asiáticos y la India, origen de la Delta y se trata de “una corriente más alejada”.



Por otro lado, Villavicencio señaló que los profesionales de la salud tienen problemas para salir del país porque fueron vacunados con Sputnik y la OMS no la reconoció.



“Nos vimos favorecidos al ser los primeros vacunados, y eso fue valorado, pero en este momento estamos privados de circular más allá de las fronteras argentinas”, resumió.



Por eso, dijo, pidieron a las autoridades una “tercera dosis” y tener “una solución a este aspecto”.



Rosario3.