"Mi hijo cometió un error, no es abusador", dijo Mario Teruel

Mario Teruel, uno de los integrantes del grupo musical Los Nocheros, habló luego de declarar este martes en el juicio contra su hijo por dos violaciones."Desde el primer momento en que mi hijo cometió un error lo tienen que juzgar por eso y no por las otras mentiras que se han dicho", expresó, haciendo referencia a que fue "un manoseo" y no una violación."Él me confesó que había sido un manoseo con una nena. Quería pedirle perdón, porque fue un momento espantoso de su vida por el cual no pudo vivir nunca. Inventaron una historia", detalló.Y agregó: "Siempre he sostenido que mi hijo no es un abusador, que no es un violador. Es una persona que convirtió un error cuando era chico".Además, negó explícitamente que su hijo haya consumado un abuso con acceso carnal. "No hubo nada de eso. Se armó una historia que lo convirtieron en el monstruo más grande", dijo."Me siento orgulloso de él, a pesar de un error tan grave que ha cometido, de que ha ido con la verdad y ha pedido perdón. Son desgracias que pasan", cerró.El cantante declaró este martes ante el Tribunal de Salta y confesó que apretó a Lautaro para que le contara la verdad."El padre del imputado sostiene que, tras tomar conocimiento, ´apretó mal´ a su hijo para que le contara la verdad. Sostiene que le confesó que también había abusado de otra menor", publicó el Ministerio Público Fiscal de Salta en la cuenta oficial de Twitter.Y se agregó: "Relata que fue la abuela de la supuesta víctima, menor de edad, al momento de los hechos denunciados, quien le dijo que el acusado había abusado de la niña. 'Se me derrumbó el mundo', afirma el padre del imputado".El músico, que fue el tercer testigo que declaró durante la segunda audiencia del debate oral en el que su hijo Lautaro, de 30 años, está siendo juzgado por abusar sexualmente de una menor de 10 y de una adolescente, negó haber conocido a la presunta víctima de la segunda causa.Antes de la declaración del músico en el tribunal salteño, fue el turno de una de las denunciantes, quien había comenzado a hablar este lunes.Según informó el MPF de Salta, la supuesta víctima relató que comenzó a autolesionarse a los 10 años, tras sufrir los primeros abusos por parte del acusado, y que también cambió de colegio, porque comenzó a tener problemas con sus compañeros y decayó su nivel académico.La joven también contó que sufrió desórdenes alimentarios, como anorexia y bulimia, y que, a lo largo de los años, tuvo diversos intentos de quitarse la vida.Ante el tribunal, la muchacha relató que mantuvo una reunión con el padre del acusado, quien le dijo que todos los chicos cometían ese tipo de "pendejadas" y que no se metiera con su familia, porque él la defendería.Además, y según la supuesta víctima, Mario Teruel le habría remarcado su amistad con el ex gobernador Juan Manuel Urtubey.El juicio comenzó este lunes, y durante la primera jornada, el acusado se abstuvo de declarar.En tanto, la madre de una de las jóvenes brindó detalles de los hechos denunciados en su contra.Este lunes, y durante la primera jornada, se leyó la requisitoria de elevación a juicio, y las juezas de la Sala III del Tribunal de Juicio, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y el magistrado Pablo Farah, resolvieron una serie de planteos presentados por las defensas de los imputados.Lautaro Teruel está imputado en una primera causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la presunta víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor y por mediar engaño.Y en la segunda causa, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, quienes también son juzgados."Espero que todo se arregle por el bien de todos los involucrados. No puede ser que por intereses económicos se haga todo esto. Mi hijo cometió un error, pero somos gente de bien", había Mario Teruel en rueda de prensa. (Cadena 3)