No hay pacientes internados por coronavirus en terapias intensivas de Rosario

Este miércoles 29 de septiembre surgió el dato más concreto y contundente que indica que la pandemia de coronavirus está en franco retroceso en Rosario. Ya no quedan pacientes internados por Covid-19 en las salas de terapias intensivas tanto en la salud pública como en la privada de Rosario. Así lo reveló hoy la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, quien agregó que en todo el territorio de Santa Fe “sólo quedan cuatro pacientes” alojados en las áreas críticas.



“Después de 561 días, ya no quedan camas ocupadas en terapias intensivas en el sector privado en Rosario. ¿Qué pasa en la salud pública? Tenemos 0 ocupación en UTI por Covid. Había tres pacientes en el Hospital Modular, pero ya pasaron a sala común. La sala UTI del Modular está libre y no tenemos pacientes críticos en terapia en Rosario. En la provincia sólo quedan 4 pacientes”, subrayó la ministra de Salud en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8.



Martorano precisó entonces que la ocupación de camas en terapia intensiva "está en un 40 por ciento, pero con pacientes no Covid. Diríamos que estamos por debajo de la ocupación habitual en situación sin pandemia. Hoy, en cuanto a hisopados tenemos un 3 por ciento de positivos, eso es muy bajo. Se sigue testeando, pero estamos con esos niveles bajos", agregó.



Minutos antes, y por la misma emisora el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario, Roberto Villavicencio, destacó que a 560 días del ingreso de los primeros pacientes “hoy es la primera vez que no hay personas en cuidados críticos”.



“Felizmente, en este momento no hay internados en salas de terapias críticas en los sanatorios privados de Rosario nucleados en la Asociación de Clínicas. Es una buena noticia para todos, tanto para los ciudadanos como para nosotros. Después de 560 días aproximadamente de haber ingresado los primeros pacientes a la fecha, este es el primer día en que no hay personas con Covid en cuidados críticos en el sector privado en Rosario”, afirmó Villavicencio.



El también titular del Grupo Oroño destacó que hace pocos meses el sector privado de salud tuvo un 98 y 99 por ciento de ocupación de camas, "tanto es as así que ahora tenemos un 50 por ciento de desocupación de camas críticas resultado del incremento gradual que se produjo ofreciendo cada vez más camas para el cuidado de estos pacientes. En estos momentos sobran camas críticas”.



Pandemia: nadie se quedó sin atención

Villavicencio dijo que el balance de la atención en los momentos más críticos de la pandemia fue sumamente positivo. “De acuerdo a los datos que tenemos, nadie se quedó sin atención médica. Tal vez pudo haber alguna demora de horas en atenderse, pero la enfermedad permitía una ventana de tiempo para tratar de ubicar al paciente ya sea en el sector público como privado”, agregó.



El titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios atribuyó este buen momento en materia sanitaria “en primer lugar a la vacunación. Tenemos un porcentaje de inoculación con dos dosis de un poco más del 50 por ciento y con una dosis con cifras superiores al 70 por ciento de la población mayor de 18 años. Eso es algo muy importante”.



“Y segundo lugar, estuvieron los cuidados especiales y medidas de prevención que se tomaron en todo este tiempo relacionados al uso de barbijo, distanciamiento social, ventilación de ambientes, lavado de manos, que la población incorporó y que en un alto porcentaje lo está cumpliendo”, añadió.



Flexibilización de medidas

Al ser consultado sobre los inminentes anuncios de flexibilización de medidas preventivas a partir del 1º de octubre, Villavicencio opinó: “En la última reunión del Cofesa (Comité Federal de Salud) se dieron medidas rectoras generales y cada provincia, de acuerdo a sus características, va a informar los pasos a seguir. Pienso que las flexibilizaciones parecen en este momento adecuadas de poner en práctica. Se puede avanzar, pero hay que seguir constantemente los indicadores epidemiológicos, porque todavía no está descartado la posibilidad de un brote de covid de otras variantes como la Delta, que está muy bien contenida en este momento en Santa Fe”. (La Capital)