Paranaense que está en Mendoza contó su experiencia tras el sismo

Se registró un terremoto de 5,2 grados en la escala Richter en Mendoza. El temblor ocurrió a primera hora de la mañana de este miércoles. El epicentro fue en el sudoeste de la provincia a 31 kilómetros de Rivadavia y tuvo 14 kilómetros de profundidad.



El paranaense, el presidente de la Asociación de Veteranos de Fútbol, Alejandro Comas, está en Mendoza y contó a Elonce TV que sintió el temblor.

“El sismo ocurrió alrededor de las cinco de la mañana y nos despertó el temblor, fue una sensación que te descompone porque no sabíamos que era lo que pasaba, uno de los chicos se cayó de la cama, pero después de eso no pasó más nada”, explicó Comas.



Según contó que “el temblor duró unos 30 segundos y afortunadamente no hubo daños materiales, escuchamos gritos de los que estaban alojados en el hotel y luego nos explicaron que se movieron los edificios más altos y rápidamente se normalizó todo”.



Por otro lado, Comas contó que se encontraba en Mendoza porque en noviembre se jugará el argentino de futbol de Veteranos: “Son jornadas para ultimar detalles, cuestiones de hotelería, gastronomía y medicina”, explicó.