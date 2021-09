Día Mundial del Corazón: las recomendaciones para cuidar la salud cardiovascular

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón con el objetivo de concientizar y visibilizar las enfermedades cardiovasculares, así como la importancia de su prevención, control y tratamiento.“Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte aun hoy en pandemia, tanto en hombres como en mujeres. También causan discapacidad y años y calidad de vida perdidos”, comunicó ael cardiólogo Manuel Bustamante, integrante del equipo de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles.El especialista alertó que durante todo el año pasado y hasta el momento, estas enfermedades generaron una complicación mayor en los pacientes que “por miedo” relegaron la consulta incluso ante emergencias médicas llegando tarde a las guardias. “Tenemos que cuidar nuestro corazón para mejorar nuestra salud cardiovascular”, recomendó Bustamante.A lo que Urrutia completó: “Tenemos que revertir los factores de riesgo, que son condiciones propias que nos predisponen a padecer una enfermedad cardiovascular, como la hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, que se han visto incrementados durante la pandemia”.“Uno de cada tres pacientes desconoce que es hipertenso, por eso es importante la consulta para evaluar y brindarles el tratamiento adecuado porque la hipertensión predispone a tener una enfermedad cardiovascular”, indicó la especialista.“Estas enfermedades crónicas pueden prevenirse a través del control periódico con el cardiólogo”, recalcó Bustamante al instar a iniciar con la consulta médica a aquellos con antecedentes familiares, es decir, quienes tienen -por ejemplo- un padre que haya sufrido un infarto o ACV. “Después del coronavirus, también se recomienda, una semana después de no tener síntomas, retomar las actividades habituales, controlar que no les falte el aire e ir escalando en el nivel de actividad”, remarcó.“La actividad física es una de las principales cosas para tener mejor calidad de vida y prevenir estas enfermedades crónicas, además de consumir menos sal, no fumar, controlar la presión arterial, comer sano y saludable”, indicaron los médicos.