Pequeño emprendedor: niño entrerriano vende leña para comprarse una bicicleta

Benjamín Álvarez vende "ataditos de leña" en Nogoyá.

Benjamín Álvarez vende "ataditos de leña" en Nogoyá. El nene contó que "quería trabajar para tener mi propia plata. Mi mamá me dijo que no, porque primero tenía que estudiar". Ante ello, a su papá "se le ocurrió la idea" de que lleve adelante este emprendimiento.Es así que van al campo, cortan leña y hacen "ataditos". "Me quiero comprar una bici grande, con cambios, de esas nuevas", relató el chico a. Admitió que ya tiene un rodado similar, pero quiere "otra, grande".El pequeño que va a sexto grado detalló que a cada fajo, que comercializa a 150 pesos, le pone entre 10 y 11 troncos, al tiempo que subrayó que la leña que vende "es muy buena" y que se puede hacer "un buen asado".