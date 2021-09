Un perro atacó a una mujer: el animal iba sin correa junto a sus dueños

Foto: La herida sufrida por la joven en el brazo Crédito: El Día

Sucedió el martes por la tarde, en la zona de "El Mangrullo", en el Parque Unzué de la ciudad de Gualeguaychú. La joven quedó con una grave herida en el brazo producto del ataque. Preocupación por la gran cantidad de perros sueltos en el espacio público y los constantes ataques a los transeúntes.



El martes por la tarde, se produjo el ataque de un perro contra una mujer que hacía ejercicios en el Parque Unzué.



Según relató la protagonista del ataque, ella iba corriendo detrás del mangrullo, y por delante iba una pareja con un perro de raza pastor belga que iba sin correa. Cuando se preparó para adelantarlos, el can saltó y la mordió en el brazo, desprendiendo inclusive parte de la carne de esa parte del cuerpo.



Por fortuna, pudo zafar de otros tarascones del animal y logró seguir camino para poder recibir asistencia médica y sanitaria.



Hay que destacar que este perro no es uno de los callejeros que están en el Parque Unzué, sino que es un can que iba sin correa junto a sus dueños. Sin embargo, en los últimos días se denunciaron el ataque de canes callejeros que viven en el Parque, indica diario El Día.



Este hecho, llama a la reflexión sobre la tenencia responsable de mascotas. Todas las personas que sacan a pasear a sus perros, sea de la raza que sean, deben ser llevados con sus respectivas correas para evitar hechos como el sucedido en Gualeguaychú y que se repiten por todo el país.