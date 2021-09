La ex ESMA, candidata a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, destacó este martes la "importancia" que reviste la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco por el "simbolismo" que representa para la Argentina.



"Para nosotros es de suma importancia poder estar presentando esta candidatura, ya que entendemos que este espacio tiene un simbolismo muy importante por lo que representa en nuestro país, donde se secuestró, se torturó y se planificó el exterminio de militantes", afirmó Pietragalla Corti.



El funcionario hizo estas declaraciones durante un acto que se realizó en simultáneo, en forma virtual, desde la exEsma, en Buenos Aires, y la Casa América, en Madrid, en la que fue presentada públicamente la postulación.



Acompañaban a Ojeda en Madrid el secretario de Estado de Memoria Democrática de España, Fernando Martínez López; el expresidente de España (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, y el embajador argentino en ese país, Ricardo Alfonsín, entre otros.



"Espero que Unesco apoye esta declaración como un reconocimiento a todos los desaparecidos, asesinados, torturados, no solo en la Argentina sino no en toda Latinoamérica, en esas décadas terribles", destacó Rodríguez Zapatero en apoyo a la postulación.



El director general de Casa de América, Enrique Ojeda, fue quien abrió el acto en Madrid, al señalar que "el argentino es un modelo de reflexión en torno a la memoria que pasa por los elementos de recuperación, de reconocimiento y de reparación, que van dirigidos a construir un futuro de nación consciente y segura para todos".



Pietragalla Corti destacó la importancia que tienen en la Argentina "las políticas" en materia de Memoria, Verdad y Justicia" llevadas adelantes, que hacen posible que el país pueda postular a este sitio emblemático que es la exEsma como "patrimonio de la humanidad".



"Más allá del lugar y del espacio, las políticas que se llevaron adelante en materia de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina hacen que se pueda estar intentando llevar adelante el reconocimiento de este predio por la Unesco", dijo.



En ese marco, recordó que "el expresidente Raúl Alfonsín dio el puntapié inicial" para que la Argentina pudiera tener "un proceso de Memoria, Verdad y Justicia distinto".



"El expresidente Alfonsín llevó adelante el juicio a las juntas militares, lo que marcó un precedente histórico a nivel regional, ya que fue el primer país que pudo condenar a la cúpula de ese genocidio, de esa dictadura militar con todas las garantías y con tribunales civiles que llevaron adelante un proceso de investigación ejemplar", completó.



Recordó que parte de ese proceso también fue "la presión ejercida por el poder real sobre los sectores políticos para generar leyes de impunidad y de amnistía.El poder real que vino a disputarle al poder político de la democracia, y llevaron una presión muy grande a los sectores políticos para generar leyes de impunidad y de amnistía", afirmó.



Recordó la resistencia de los organismos de derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de exdetenidos, sobrevivientes y trabajadores organizados durante la dictadura, que "en democracia exigieron Memoria, Verdad y Justicia".



Las denominadas "leyes del olvido" -en referencia a las de Obediencia Debida, Punto Final, y, luego, los indultos- no permitieron que se juzgara a los genocidas durante los 20 años en los que estuvieron en vigencia.



"A partir de 2003, con la llegada del expresidente Néstor Kirchner y con la caída de las leyes de impunidad y de Obediencia Debida, pudimos llevar adelante un proceso de juzgamiento que hoy nos da orgullo en el mundo", dijo y resaltó que "al día de hoy, hay 1.044 condenados por delitos de lesa humanidad".



El funcionario expresó su orgullo por esta "política de Estado" y por las condenas firmes que ha dejado el Poder Judicial y la Corte Suprema.



"Acá hubo un genocidio, acá hubo delitos de lesa humanidad y estos sitios y estos espacios de memoria son fiel prueba de eso", remarcó Pietragalla Corti.



Y agregó que "estos espacios están custodiados hasta el día de hoy porque son prueba para los juicios que se llevan adelante".



"Los argentinos estamos orgullosos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", completó el funcionario argentino.



A su turno, Rodríguez Zapatero describió que "la historia de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, con golpes militares, dictaduras horrendas, como la argentina, está aún por escribir en la conciencia y en la memoria de muchos ciudadanos del mundo, y lo que es más decisivo, de muchos responsables políticos ".



"Es por eso que mi apoyo y solidaridad con Argentina, que casi al mismo tiempo que España salía ansiosa a la democracia, después de 40 años de ser un túnel oscuro, sufría la embestida de una dictadura militar, grotesca, sanguinaria, como fue la dictadura argentina", expresó el político español.



En ese marco, aseguró su "apoyo a la declaración de Patrimonio Mundial para la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA)" y dijo que se trata de "un apoyo consciente y auténtico, que va más allá de mi querida Argentina".



Al justificar su idea, Zapatero subrayó que "la comunidad internacional le debe a Latinoamérica y a sus períodos de dictaduras una restitución histórica y política, pero también moral ante la humanidad".



"Creo que es imprescindible y que se puede lograr con este proyecto, y desde aquí deseo recordar la dignidad vibrante del presidente Raúl Alfonsín, como al presidente Néstor Kirchner, que tanto batalló por la recuperación de los derechos humanos".



En ese punto, rememoró que "el presidente Kirchner y Cristina (Fernández de Kirchner)", en sus viajes a la Argentina, "siempre" le hacían "compartir algún acto" y apuntó que recordaba "emotivamente un homenaje en el río de la Plata a todas las Madres de la Plaza de Mayo".